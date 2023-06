Von Christine Dössel

Auf ihn passte der altmodische Begriff des Impresario, samt all der Flamboyanz und Umtriebigkeit, die man damit oft verbindet. Jochen Hahn war Kulturmanager, wie man heute sagt, Theaterproduzent und Veranstalter von Projekten aus den verschiedensten Bereichen der Kunst. Er verwandelte dafür leerstehende Gebäude in kulturelle Orte wie etwa die Münchner Reithalle und ging auf Suche in aller Welt.

Vor allem aber war er ein Theaterverrückter, ein kultureller Tausendsassa und Abenteurer, immer sprühend vor Ideen. Auch ein Stehaufmann, durch Rückschläge nicht klein- oder gar unterzukriegen. Und Rückschläge hatte er immer wieder hinzunehmen, man denke etwa an das groß angelegte Festival "China heute", das er 1996 für München geplant hatte, mit 180 chinesischen Künstlerinnen und Künstlern aus allen Sparten, das dann kurzfristig von Peking abgesagt wurde, weil der chinesischen Regierung einige dissidente Diskussionsteilnehmer nicht passten.

Jochen Hahn, geboren am 30. Januar 1954 in Braunschweig, hat in München Theaterwissenschaften, Philosophie und Germanistik studiert. Wichtig wurde für ihn Ende der Siebzigerjahre die Begegnung mit dem großen Theatermacher George Tabori, für den er organisatorische Aufgaben übernahm - und für den er zehn Jahre später in den Münchner Kammerspielen und im Gasteig das Festival "Tabori Tabori" produzierte.

Anfang der Achtzigerjahre reiste Hahn oft nach New York und brachte Künstler aus der Off-Off-Szene nach München. Es war der Beginn eines leidenschaftlichen Produzentenlebens. Mit seiner späteren Frau Dagmar Hahn gründete er damals die Hahn Produktion mit dem Ziel, nicht alltägliche Theaterproduktionen und außergewöhnliche kulturelle Events im internationalen Austausch zu ermöglichen - wobei die Hahn Produktion von der Planung über die Organisation bis zur Nachbereitung alles übernahm, auch das Auftreiben der nötigen Gelder.

Er brachte die monumentale Moskauer "Orestie"-Inszenierung von Peter Stein nach München

Besonders intensiv war über viele Jahre der Austausch mit Russland. Hahn veranstaltete bereits 1988 die Moskauer Theatertage in München und im Jahr darauf die Theatertage der Bundesrepublik Deutschland in Moskau, später unter anderem die Russischen Kulturtage in Deutschland (2003/04). Ein Höhepunkt war die Produktion der "Orestie" des Aischylos in der Regie von Peter Stein 1994 im Moskauer Armeetheater - eine Mammut-Inszenierung mit einigen der damals bekanntesten russischen Schauspielern, die die Hahn Produktion noch im selben Jahr nach München brachte. Es war die Geburtsstunde der Reithalle, die von den Hahns eigens dafür umgebaut und danach ein wichtiger und schöner Spielort in der Stadt wurde - seit 2019 unter neuen Betreibern ("Utopia").

Ein weiterer Schwerpunkt im vielfältigen Gastspiel- und Austauschprogramm wurde China. Sich vom geplatzten Festival in München nicht abschrecken lassend, organisierte Hahn 2001 für die Asien-Pazifik-Wochen in Berlin ein zweiwöchiges "China-Fest". Gerade solche Künstler zu holen, die das moderne, sich verändernde China verkörpern - und nicht nur chinesische "Staatskunst" -, war Hahns Anliegen. Wer ihn damals auf einer seiner Touren durch Peking begleitete, erlebte einen temperamentvoll neugierigen Kulturstöberer, der mit den Offiziellen charmant verhandelte, ohne sich unterwürfig zu geben, und sich für die junge Kunstszene ebenso begeistern konnte wie für die chinesische Küche. Jochen Hahn war immer das pralle Leben, humorvoll, dynamisch, aktiv. Keinen Sinnenfreuden abhold.

Ein bisschen größenwahnsinnig, wie eh und je

Seit den Nullerjahren hatte er sich in Berlin niedergelassen, hat dort 2011 auch neu geheiratet und noch ein paar Projekte gestartet, ein bisschen größenwahnsinnig wie eh und je. So tat er sich 2011 mit der ehemaligen Münchner Dance-Leiterin Cornelia Albrecht zusammen, um aus dem Kühlhaus am Gleisdreieck einen interdisziplinären Kulturort für Berlins Partnerstädte zu machen, stieg ein Jahr später aber wieder aus. Seine nächste Obsession galt dem ehemaligen Frauengefängnis in Lichterfelde, das er in eine Stätte für Kunst und Kultur umwandelte, bevor er es 2017 an neue Besitzer veräußerte. Seit einem Jahr war Hahn, der Entrepreneur mit der Energie von dreien, schwer krank. Am vergangenen Samstag ist er in Berlin im Alter von 69 Jahren gestorben.