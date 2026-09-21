Mit einem leisen, patschenden Geräusch landet der Tonklumpen in der Mitte der Drehscheibe. „Das braucht ein bisschen Schwung, sonst bleibt er da nicht kleben“, sagt Melanie Quach. Sie benetzt die Oberfläche des Klumpens mit etwas Wasser, umfasst ihn mit beiden Händen – sanft, „als würde man ein Küken behüten“, sagt sie. Dann beginnt sie, den Kloß in Form zu bringen. Zuerst darf sich das nasse Material strecken, dann wird vorsichtig eine Mulde geformt. Langsam ist eine Tasse erkennbar. Ist sie einmal gebrannt, wird ein filigraner Schriftzug ihren Boden zieren: Studio Pertiwi.

So heißt ihr Herzensprojekt – ein indonesisches Wort, das „Erde“ bedeutet und auf das Sanskrit-Wort „Prithvi“ zurückgeht. Dass Melanie Quach ihr Studio nach einem Begriff aus dem Sanskrit benannt hat, ist kein Zufall: Viele wichtige Lehren des Hinduismus und Yoga wurden in dieser Sprache überliefert.

Der Name passt zu Melanie Quach: Sie ist ausgebildete Yoga-Lehrerin. Noch vor wenigen Jahren unterrichtete sie in schicken Münchner Studios; heute verbindet sie Yoga und Keramik in ihrem eigenen Kelleratelier in der Au.

Für Matten gibt es keinen Platz und „zu viel Staub“, dafür drei Drehscheiben und Keramik, die sich fast bis zur Decke stapelt. Yoga hat Melanie Quach aber nicht zurückgelassen: Es durchzieht alles.

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Für die junge Künstlerin, die auch Geschirr für Münchner Cafés dreht, hat Yoga vorwiegend mit Achtsamkeit zu tun. Wie man diese Praxis auf das Töpfern überträgt, lehrt sie in Workshops. Mal als Intensivkurs mit viel Technik, mal freier und ohne Scheibe, begleitet von immersiven Sound Baths oder wärmendem Kakao. Konzipiert sind die Kurse für Einzelpersonen oder Kleingruppen von zwei bis vier Personen; für größere Events mietet sie sich in andere Räume ein. Manchmal beginnt sie eine Stunde mit einer Meditation in der Natur, etwa über den Ursprung von Ton. Meist reiche es aber aus, erklärt sie, die Leute an der Scheibe immer wieder an ihre Atmung und Körperhaltung zu erinnern.

Sie zeigt Grundlegendes. „Und dann lasse ich sie einfach machen.“ Wichtig sei, das eigene Tempo zu finden, bewusst wahrzunehmen, wie sich der Ton verändert. Nicht das Ergebnis zählt, sondern der Prozess.

Melanie Quach sitzt mit weiter Leinenhose und Hemd an einer der beiden Drehscheiben des Ateliers, ein winziger, luftiger Raum im Keller eines Altbaus. Mit von Ton verschmierten Händen greift sie nach einem Modellierholz, macht vor, wie man die raue Außenseite der Tasse glättet, ohne zu viel Ton abzutragen.

Sie atmet im Rhythmus ihrer Hände. Einatmen, ansetzen, ausatmen, loslassen. Ob sie diese Ruhe wohl immer ausstrahlt?

„Wenn ich töpfere oder Yoga mache, kann ich meinen Kopf ausschalten. Ich bin in der Bewegung und im Atem. Das ist meine Art der Meditation“, sagt sie und nickt, ohne den glitschigen Ton aus den Augen zu lassen. „Oft merke ich erst nach Stunden, dass es draußen schon dunkel ist oder ich Durst habe.“ Über ihre Arbeit gebeugt, verflüchtigen sich alle Gedanken, werden hinfort gewischt im Strudel der sich drehenden Scheibe.

Yoga begleitet Melanie Quach schon ihr halbes Leben. Als Jugendliche folgt sie fordernden, schnellen Videos auf Youtube. „Am Anfang fand ich das cool, habe es als Work-out gesehen“, sagt sie. „Dann habe ich gemerkt, dass Yoga eine viel tiefere Bedeutung hat.“

Eine Bedeutung, die weniger mit komplizierten Posen zu tun hat als mit dem richtigen Umgang mit uns selbst. „Wir müssen lernen, uns wieder mehr zu spüren, die Signale unseres Körpers zu verstehen. Ich glaube, das tun wir viel zu wenig“, sagt sie mit Nachdruck.

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Wie es ist, sich selbst nicht mehr zu spüren, kennt sie nur zu gut. Jahrelang arbeitete die gebürtige Hamburgerin im After-Sales-Management von Software-Unternehmen. Sie mochte ihre Arbeit, meistens zumindest, und haderte dennoch mit ihren starren Strukturen. Vor allem in großen Firmen fühlten sich ihre Rollen einseitig an, die Abläufe monoton. Ein Start-up brachte Abwechslung. Doch auch die reichte nicht aus. Melanie wollte mehr: Sie sehnte sich nach kreativer Entfaltung, nach einem Ort, an dem weder Leistung noch Perfektion zählen.

2024 legte sie ein längeres Sabbatical ein, machte auf Bali die Yoga-Ausbildung. Zurück in Deutschland wurde ihr im neuen Job gekündigt – Budgetkürzungen. Für Melanie stand sofort fest: „Ich mache mich selbständig. Mit Yoga und Ton.“

Ihre eigene Chefin sein, das konnte sie sich schon immer gut vorstellen. Ängste oder Bedenken, etwa in finanzieller Hinsicht, hatte sie kaum. Heute weiß sie: „Auch wenn man es irgendwie hinbekommt, wird es selbständigen Müttern in Deutschland nicht leicht gemacht.“ Als vor einem Jahr ihr Sohn zur Welt kam, sollte alles seinen gewohnten Gang gehen. Sie wollte töpfern, Kurse geben, Mama sein – alles gleichzeitig. Doch trotz der Unterstützung durch ihren Mann, der ihr den Freiraum schaffte, zu arbeiten, wurde die Doppelbelastung zu viel.

„Ich fühlte mich getrieben“, sagt sie. „Dabei war das nie meine Intention für das Studio.“ Also nahm sie sich eine Atempause. Ab dem Herbst, wenn ihr Sohn in die Kita geht, möchte sie wieder regelmäßig Yoga-Clay-Events anbieten.

Dabei ist Töpfern für sie eine vergleichsweise junge Passion. Nur ein Jahr vor der Studioeröffnung formte sie zum ersten Mal eine Figur aus Ton: „Blacky, die Katze meines Partners.“ Als Autodidaktin und Praxismensch bringt sie sich anschließend alles selbst bei, verzichtet bewusst auf eine Ausbildung. Sie sagt: „Darum ging es nie. Ich wollte einfach die achtsame Praxis, etwas mit den Händen zu formen, weitergeben.“

Das Surren der Scheibe ist verstummt. In ihrer Mitte ruht die fertige Tasse, schnörkellos und zart. Melanie betrachtet den Rohling mit einem kleinen Lächeln. „Durch das Töpfern habe ich gelernt, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Das erdet mich.“ Sie lässt die Hände sinken. Mehr kann sie jetzt nicht mehr tun. Alles Weitere muss sie nun dem Brennofen überlassen.