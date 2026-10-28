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BerufseinstiegGute Noten, Master, Praktika – und trotzdem keine Stelle

Lesezeit: 8 Min.

Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie jahrelang auf einen Abschluss hinarbeiten, danach aber beruflich nicht ankommen?
Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie jahrelang auf einen Abschluss hinarbeiten, danach aber beruflich nicht ankommen?
Illustration: sted/SZ, Shutterstock

Louis flog für ein Bewerbungsgespräch nach London. Danach: Schweigen. Antonia hat einen Job gefunden, der ihr nicht liegt. Warum der Berufseinstieg auch mit guter Ausbildung gerade so schwer ist.

Von Veronika Tieschky

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Die Stelle ist wieder ausgeschrieben. Louis, 25, kennt die Anzeige. Er kennt das Auktionshaus und die Direktorinnen. Er wollte Sales-Mitarbeiter werden. Für ein Vorstellungsgespräch ist er eigens nach London geflogen. Innerhalb einer Woche werde man sich melden, hätten sie ihm gesagt. Er hat gewartet, eine E-Mail geschrieben, noch einmal nachgehakt. Jetzt liest er, dass das Haus weiter jemanden sucht. Auf seine Nachrichten hat niemand geantwortet.

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