Die Stelle ist wieder ausgeschrieben. Louis, 25, kennt die Anzeige. Er kennt das Auktionshaus und die Direktorinnen. Er wollte Sales-Mitarbeiter werden. Für ein Vorstellungsgespräch ist er eigens nach London geflogen. Innerhalb einer Woche werde man sich melden, hätten sie ihm gesagt. Er hat gewartet, eine E-Mail geschrieben, noch einmal nachgehakt. Jetzt liest er, dass das Haus weiter jemanden sucht. Auf seine Nachrichten hat niemand geantwortet.
BerufseinstiegGute Noten, Master, Praktika – und trotzdem keine Stelle
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Louis flog für ein Bewerbungsgespräch nach London. Danach: Schweigen. Antonia hat einen Job gefunden, der ihr nicht liegt. Warum der Berufseinstieg auch mit guter Ausbildung gerade so schwer ist.
Von Veronika Tieschky
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