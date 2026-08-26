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Roman von Joana OsmanWenn drei Jugendliche die Welt retten wollen

Lesezeit: 4 Min.

Die Schriftstellerin Joana Osman hat 2012 die Friedensbewegung „The Peace Factory“ mitgegründet und ein Jahr vor ihrem aktuellen Roman den Essay „Frieden. Eine reale Utopie“ veröffentlicht.
Die Schriftstellerin Joana Osman hat 2012 die Friedensbewegung „The Peace Factory“ mitgegründet und ein Jahr vor ihrem aktuellen Roman den Essay „Frieden. Eine reale Utopie“ veröffentlicht. Catherina Hess

In Joana Osmans Roman „Wenn wir vom Fliegen träumen“ verhandeln Jugendliche große Ideen – was stört, ist der moralisierende Ton.

Von Sophie-Louise Gartmann

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