In der namenlosen Kleinstadt, in der Jette und Liz leben, ist es langweilig. Jede Hecke ist gestutzt und jeder Tag so vorhersehbar wie der davor. Die beiden sind sechzehn und beste Freundinnen. Seit immer. Und sie würden auf der Stelle abhauen, wenn ihnen jemand sagen könnte, wohin. An einem Abend steht ein Junge vor ihnen. Er ist so alt wie sie und behauptet, er sei Gott. Er heißt Jack.