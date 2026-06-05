Das Werk „Peinture“ von Joan Miró aus dem Jahr 1936 wird bei Karl & Faber in München versteigert. Es stammt aus einer „Privatsammlung aus Monaco“, einer der Vorbesitzer war ein berühmter internationaler Kunsthändler.

Auf zwei bis zweieinhalb Millionen Euro schätzt das Münchner Auktionshaus Karl & Faber den Wert eines Gemäldes des spanischen Malers Joan Miró, das beim „Evening Sale“ am Donnerstag, 11. Juni, versteigert wird. Mehr als ein Vierteljahrhundert sei auf dem deutschen Auktionsmarkt kein Werk Mirós von solcher Bedeutung angeboten worden, heißt es seitens des Auktionshauses.