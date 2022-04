Von Martin Pfnür

Der Durchbruch des Lassi Lehto alias Jimi Tenor muss irgendwo zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule erfolgt sein. Ganz sicher jedoch war es der 13. Juli 1996, als einer der Loveparade-DJs vor gut 600 000 Ravenden in Berlin eine Nummer auflegte, die eigentlich gar nicht so recht ins neohippieske Geschehen zu passen schien. "Take me baby / Take me now", insistiert eine unterkühlte Grabesstimme darin zu einem Proto-Techno-Geboller billigster Machart, um dann mit den Worten "Take me to the edge of explosion" auch gleich alle Missverständnisse inhaltlicher Art aus dem Weg zu räumen.

Es war die Geburtsstunde eines Club-Hits, der den damals 31-jährigen Finnen für eine Weile in Dimensionen katapultierte, die er sich wohl selbst nicht hätte ausmalen können. War er zuvor ein leidlich erfolgreicher Kauz, der sich nach vorzeitigem Abgang vom Jazzinstitut in Helsinki als Hochzeitsmusiker über Wasser hielt, da seine Industrial-Band Jimi Tenor & His Shamans nicht so recht verfangen wollte, so begann mit dem Chart-Einstieg von "Take Me Baby" eine neue Zeit für ihn.

Auf den frühen Solo-Alben überraschte er mit spleenigem und freigeistigem Alleinunterhalter-Charme

Kurioserweise sollte man hinzufügen, denn angebiedert als Protagonist des Rave-Hypes hat sich Tenor wahrlich nicht. Entfalten vor allem sein frühen Solo-Alben wie das Debüt "Sahkomies" von 1994 (auf dem sich auch "Take Me Baby" findet) einen ebenso spleenigen wie freigeistigen Alleinunterhalter-Charme, so ist er bis heute nicht von diesem Ansatz abgerückt - zumindest was die Haltung anbelangt. Singen kann er nach wie vor nicht wirklich, aber was macht das schon bei einem, der am Tenor- und Baritonsaxophon, am Keyboard und an der Querflöte seine ganz eigenen Brücken zwischen Jazz, Pop und Club-Kultur schlägt.

Vom Easy Listening bis zum Free-Jazz, von House und Techno bis zu Dub und Heavy Metal speist sich Tenor solo oder im Zuge unzähliger Kollaborationen wie zuletzt auch jener mit der Bigband Dachau so ziemlich alles in seinen Kosmos ein, was sein Interesse weckt. Am liebsten aber ist ihm seit geraumer Zeit der Afrobeat, diese perkussive Hybridmusik zwischen Funk, Jazz und westafrikanischem Highlife, die er etwa mit dem Ausnahme-Schlagzeuger Tony Allen zu neuen Ufern führte. In der Roten Sonne stellt er nun mit "Aulos" erneut ein wunderbar astral verstrahltes Afrobeat-Album vor, das in Zusammenarbeit mit dem Drummer und Produzenten Max Weissenfeldt (einst Teil der Münchner Funk-Kombo The Poets of Rhythm) entstand, und dessen Songs den Kellerclub alsbald in eine finnische Sauna verwandeln dürften.

Jimi Tenor & Band, 6. April, 20 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5