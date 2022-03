Von Klaus Kalchschmid, München

Stummfilme der 1920er Jahre waren nie stumm, sondern hatten in den kleineren Kinos eine meist improvisierte Klavierbegleitung, die oft auf Motive klassischer Musik zurückgriff; in Kinopalästen gab es gelegentlich sogar ein großes, symphonisches Orchester. Vielfach ist die dafür komponierte Originalmusik verschollen - oder es gab sie nie, wie bei "Das alte Gesetz" aus dem Jahr 1923. Gespielt wurde dazu irgendwas aus dem Standardrepertoire.

Vor fünf Jahren komponierte aus Anlass der Wiederaufführung der restaurierten Fassung im Auftrag von ZDF/Arte dann der Franzose Philippe Schoeller eigene Musik dazu. Das Jewish Chamber Orchestra spielte sie für die DVD-Veröffentlichung ein und musizierte damals auf der großen Bühne der Kammerspiele live zum Film. Nun gab es im Werkraum eine erneute, die, wie Dirigent Daniel Grossmann erzählte, zehnte Aufführung von Mitgliedern des Orchesters mit Gästen wie Kai Wangler am Akkordeon.

E. A. Dupont hatte charismatische Darsteller: Neben Stars wie Margarete Schlegel, Ruth Weyher sowie vor allem der subtilen Henny Porten als Erzherzogin auch den als Lessings Nathan später weltberühmt gewordenen, damals 33-jährigen Ernst Deutsch. Er mimt mit vielen Facetten den Sohn eines Rabbi, der zum Entsetzen des Vaters Schauspieler werden will, und schafft es bis zum Burgtheater in Wien (wie Ernst Deutsch dann im realen Leben 1947!). Dort sieht ihn der Vater als Schillers Don Carlos mit dessen Vater Philipp II. und anerkennt in einer hoch emotionalen Schluss-Szene den "verlorenen Sohn".

Jede Eindeutigkeit verweigert

Philippe Schoellers Musik für zwölf Musiker vermeidet alles Illustrative, ist oft sehr sparsam, wirkt manchmal gar improvisiert und bietet nicht selten große, stehende, schräge Klangflächen, die anstrengend zu hören sind. Nicht immer ist anfangs das Musizieren der Mitglieder des jüdischen Kammerorchesters ganz auf dem Niveau der Einspielung, was das Rezipieren zusätzlich erschwert.

Aber nach der Hälfte des 135 Minuten langen Films verschmelzen die Bilder des Films, das innere Geschehen der Figuren, das sich in den Gesichtern spiegelt, und die autonome Musik miteinander, ohne dass irgendetwas gedoppelt wird. So gibt es keinerlei Anspielung auf Jiddische Musik, spielt eine Kapelle sogar dezidiert einen Walzer von Johann Strauss, aber die Musik des Boulez-Schülers stellt sich quer und verweigert jede Eindeutigkeit.