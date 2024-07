Von Josef Grübl

Es ist ein Bild wie aus der Fernsehserie „American Horror Story“, deren wohl bekanntestes Gesicht sie war und für die sie – wie so oft in ihrer Karriere – alle möglichen Schauspielpreise gewann, Golden Globes oder Emmys etwa. Doch Jessica Lange hat diese Aufnahme nicht am Set einer Serie gemacht, sondern „on location“, wie man in Hollywood sagen würde, irgendwo zwischen Minnesota und Louisiana, im Herzen von Amerika. Die Straße, die diese beiden Bundesstaaten verbindet, sei sie schon unzählige Male entlanggefahren, erzählte sie bei der Ausstellungseröffnung ihrer Fotografien in München. Und es wäre ihr immer mehr bewusst geworden, wie sehr sich das ländliche Amerika verändert habe. „Ich wollte in meinen Bildern den Verlust dokumentieren“, sagte die Künstlerin. Fabriken, Familienbetriebe oder Farmen seien nach und nach verschwunden – und mit ihnen die Menschen.