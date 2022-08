Der in München aufgewachsene Jesper Munk stellt sein neues Cover-Album in der Muffathalle vor.

Sein Markenzeichen ist seine ausdrucksstarke, bluesige Stimme, so als hätte der in München aufgewachsene Jesper Munk als Kind mit Steinen gegurgelt. Seit er in Berlin lebt, hat sich sein bluesiger, souliger Sound in Richtung Jazz, Punk und Chanson erweitert. Seine zentralen Einflüsse legt er auf dem aktuellen Cover-Album "Taped Heart Sounds" offen, das Songs von Musikern wie Tom Waits, Etta James, Jacques Brel oder Mocky enthält. Mit seiner Cassette Head Band stellt er es nun live in München vor.

Jesper Munk & The Cassette Head Band, Fr., 2. Sep., 20 Uhr, Muffathalle, Zellstr. 4