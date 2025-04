Interview: Sara Maderer

Es brauchte keine große Stellenausschreibung, als Bobby Bräuer vergangenen Herbst ankündigte, das Esszimmer, Käfers Zwei-Sterne-Restaurant in der BMW-Welt, verlassen zu wollen. Bräuers junger Souschef Jens Madsen stand sofort als neuer Küchenchef fest. Der 31-Jährige wird das Gourmetrestaurant im Juni nach Umbau und mit neuem Konzept wiedereröffnen. „The Cloud by Käfer“ soll es heißen und so viel vorab: Es wird international. Als Vorgeschmack hat nun bis zum 24. Mai das Pop-up „A Nomad’s Path“ in der BMW Group Classic an der Moosacher Straße eröffnet, wo zwischen all den Oldtimern auch eine kleine Produktionsküche untergebracht ist. Dort hat Madsen mit der SZ darüber gesprochen, wie er „The Cloud“ zu einem der besten Restaurants Deutschlands machen will, und warum er sich zuweilen fühlt wie ein Nomade.