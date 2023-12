Von Christian Deussing, Starnberg

Fluchtartig und völlig bedient verließ der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann (54) am Freitagnachmittag den Saal 125 im Starnberger Amtsgericht - und ließ auch seinen Verteidiger Christoph Rückel stehen. Soeben ist der Ex-Keeper, der in Berg am Starnberger See wohnt, zu einer Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je 2000 Euro verurteilt worden: 420 000 Euro insgesamt. Wegen Sachbeschädigung einer Nachbargarage, Beleidigung von zwei Polizisten, die er als "durchtriebene Lügner" tituliert hatte - und wegen versuchten Betrugs. Zweimal hatte er die Gebühren von insgesamt etwa 300 Euro in einem Parkhaus am Münchner Flughafen nicht gezahlt.