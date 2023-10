Von Klaus Kalchschmid, München

Oper und Lied vertragen sich in einem Konzert selten nebeneinander. Nicht so beim Abend von Jennifer O'Loughlin an der Seite von Bo Price am Flügel, genannt "Luisa Miller singt Schiller". Denn im Mai hatte die Sopranistin in der Titelrolle der frühen Verdi-Oper am Gärtnerplatztheater brilliert; im November ist sie als Mimì in "La Bohème" zu erleben.