Jeff Koons Superstar! Schrill, schräg, bunt. So kennt man den US-amerikanischen Künstler seit mehr als 40 Jahren. Seine überdimensionalen, poppigen und glänzenden „Balloon Dogs“ versetzten einst die Kunstwelt in Aufruhr. Seine goldig-weiße Porzellan-Kitsch-Darstellung von Michael Jackson mit dem Affen Bubbles oder auch die durchaus skandalträchtig inszenierte und in provokante Kunstwerke übersetzte Verbindung mit der Politikerin und Pornodarstellerin Cicciolina brachten ihm auch außerhalb der Kunstszene Berühmtheit. Und die Rekorderlöse für seine Werke auf dem Kunstmarkt, darunter die wie ein aufblasbares Kaninchen wirkende Stahlskulptur „Rabbit“, das auf einer Versteigerung 2019 mehr als 91 Millionen Dollar brachte, machten ihn – nun ja, jedenfalls sehr, sehr reich.