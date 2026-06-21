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Rede zur Eröffnung der Opernfestspiele in MünchenJeff Koons – Gentleman statt Provokateur

Lesezeit: 3 Min.

Jeff Koons hielt die Festrede im Prinzregententheater zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele.
Jeff Koons hielt die Festrede im Prinzregententheater zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele. Geoffroy Schied

Mit seiner Kunst provoziert der US-Künstler Jeff Koons seit Jahrzehnten. Seine Rede zur Eröffnung der diesjährigen Opernfestspiele fällt arg brav aus.

Von Evelyn Vogel

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Jeff Koons Superstar! Schrill, schräg, bunt. So kennt man den US-amerikanischen Künstler seit mehr als 40 Jahren. Seine überdimensionalen, poppigen und glänzenden „Balloon Dogs“ versetzten einst die Kunstwelt in Aufruhr. Seine goldig-weiße Porzellan-Kitsch-Darstellung von Michael Jackson mit dem Affen Bubbles oder auch die durchaus skandalträchtig inszenierte und in provokante Kunstwerke übersetzte Verbindung mit der Politikerin und Pornodarstellerin Cicciolina brachten ihm auch außerhalb der Kunstszene Berühmtheit. Und die Rekorderlöse für seine Werke auf dem Kunstmarkt, darunter die wie ein aufblasbares Kaninchen wirkende Stahlskulptur „Rabbit“, das auf einer Versteigerung 2019 mehr als 91 Millionen Dollar brachte, machten ihn – nun ja, jedenfalls sehr, sehr reich.

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