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Ausstellung im AmerikahausDer Fotograf Jeff Dunas und sein Blick auf Amerika

Lesezeit: 3 Min.

Verrückt war die Welt schon immer. Aber so verrückt wie heute? Die Doppelausstellung „American Pictures & State of the Blues“ von Jeff Dunas im Amerikahaus München zeigt Bilder aus den USA wie hier aus San Pedro, California 2008.
Verrückt war die Welt schon immer. Aber so verrückt wie heute? Die Doppelausstellung „American Pictures & State of the Blues“ von Jeff Dunas im Amerikahaus München zeigt Bilder aus den USA wie hier aus San Pedro, California 2008. Jeff Dunas

Jeff Dunas hat mit Werbe-, Mode- und Aktfotografie sein Geld verdient. Seine Reisen durch Vorstädte und übers Land zeigen ein anderes Amerika.

Von Evelyn Vogel

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Seine Karriere begann wie die so vieler Fotografen im Werbe- und Magazinbereich. Schon im zarten Alter von nur 17 Jahren legte der 1954 in Los Angeles geborene Jeff Dunas professionell damit los. Lernte das fotografische Handwerk nach dem Prinzip Learning by Doing und vor allem, nachdem er drei Jahre später zum Magazin Playboy gekommen war.

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