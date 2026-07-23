Jeff Dunas hat mit Werbe-, Mode- und Aktfotografie sein Geld verdient. Seine Reisen durch Vorstädte und übers Land zeigen ein anderes Amerika.

Seine Karriere begann wie die so vieler Fotografen im Werbe- und Magazinbereich. Schon im zarten Alter von nur 17 Jahren legte der 1954 in Los Angeles geborene Jeff Dunas professionell damit los. Lernte das fotografische Handwerk nach dem Prinzip Learning by Doing und vor allem, nachdem er drei Jahre später zum Magazin Playboy gekommen war.