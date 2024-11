Ausbund an Lebensfreude

Kritik von Egbert Tholl

Beim „Kol Nidrei“ muss der Tallit sein, das Gebetstuch, Chaim Stern trägt es. Das „Kol Nidrei“ (andere Schreibweise „Kol Nidre“) wird am Abend von Jom Kippur gebetet, dem wichtigsten Feiertag für jüdische Menschen. An diesem Abend zeigt es, dass zumindest Teile dieses Konzerts auch in einer Synagoge stattfinden könnten, nicht nur im Prinzregententheater.