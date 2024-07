Von Ralf Dombrowski

Der Jazzsommer ist mutig. Denn Festivals punkten heutzutage meistens durch ein touristisches Gesamtpaket. Die Inntöne in Diersbach setzen auf den ruralen Charme eines zweckentfremdeten Bauernhofs. In Saalfelden kann man in der Konzertpause durchs Steinerne Meer biken. Jazz and the City verwandelt die Salzburger Innenstadt in eine vielgestaltige Bühne zum Klangflanieren. Und beim Südtirol Jazzfestival wandert man mit Musikern und Musikerinnen schon einmal über Almwiesen. Musik wird dabei Teil eines Erlebnisensembles. Sie ist Event, Kunst in schöner Landschaft mit hohem optischen, emotionalen Unterscheidungswert und im besten Fall instagramable.