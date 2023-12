Nicht nur Techno-Jazz, auch ein Weihnachtsprogramm gehört zur DNA der Jazzrausch Bigband . War das doch das Erste, was die von Posaunist und Bandleader Roman Sladek 2014 gegründete Truppe überhaupt spielte. Jedes Jahr frönt man damit seither auch den klassischen Bigband-Stilen. Und das höchst erfolgreich, wie 14 ausverkaufte Shows am Stück im vergangenen Jahr und die zwei Alben "Still!, Still!, Still!" und "Alle Jahre wieder" beweisen.

Gleichzeitig aber hasst der umtriebige Sladek - inzwischen ja auch Kultur-Chef und Mitgesellschafter des Bergson - nichts so sehr wie Stillstand. Und so, wie er in rascher Folge Hauskomponist Leonhard Kuhn neue Techno-Jazz-Programme schreiben und zwischendurch auch noch von befreundeten Musikern komponierte Programme spielen lässt, suchte er auch fürs Weihnachtsprogramm einen neuen Dreh - gerade für den Auftritt in der riesigen Isarphilharmonie. Und kam auf die Idee einer großen Besetzung aus Bigband und Orchester, wie sie in den Dreißigerjahren üblich war, heute aber fast ausgestorben ist. "Der damit verbundene Aufwand in Vorbereitung und Ausführung war uns eher ein Anreiz als Abschreckung", sagt Sladek.

Auf der Suche nach geeigneten Partnern hatte er schon lange die für ihre Genre-Offenheit bekannten Münchner Symphoniker im Auge. Zumal einige Mitglieder des Orchesters bereits als Gäste bei den Technoshows der Jazzrausch Bigband zu Gast waren. Beim ebenfalls auf Offenheit und Erneuerung erpichten Symphoniker-Geschäftsführer Tilman Dost rannte er offene Türen ein. Gemeinsam machte man sich an die Arbeit. Deren Löwenanteil wieder auf Leonhard Kuhn zukam.

Das Programm, das er jetzt gebastelt hat, übernimmt einige Stücke aus den alten Programmen, aber natürlich völlig neu arrangiert. Dazu kommen von anderen Weihnachtsliedern (Theodor Storms "Weihnachtsabend" etwa) inspirierte und neue eigene Kompositionen. Mal werden sie, wie zum Beispiel "Kling Glöckchen", als großes Tutti aus Bigband und Orchester gespielt, mal von den Symphonikern mit Solisten der Bigband, mal separat von einem der beiden Klangkörper. "Beide Ensembles sollen sich in ihrer ganzen Qualität präsentieren können", erklärt Sladek, "es durfte kein Bigband-Programm mit Streicherbegleitung oder Orchester-Konzert mit Jazz-Blech werden."

Fast 80 Musiker, dirigiert von Joseph Bastian und moderiert von Maximilian Maier, werden also am Samstag bei gleich zwei Shows hintereinander auf der Bühne der Isarphilharmonie stehen. "Eine Begegnung auf Augenhöhe, die auch der Anfang von weiteren Projekten sein könnte", wie Sladek sagt.

Jazzrausch Bigband & Münchner Symphoniker, Sa., 16. Dez., 18 Uhr und 20.30 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Str. 8, www.gasteig.de