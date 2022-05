Kostproben seines neuen Albums präsentierte Trompeter Theo Croker am Samstag in Kempten und am Sonntag in der Münchner Unterfahrt.

Von Oliver Hochkeppel, Kempten

Die Schlusspointe setzte beim 37. Kemptener Jazzfrühling US-Trompetenstar Theo Croker: "Jazz is dead" verkündete er bei der Zugabe seines den Konzertreigen beschließenden Auftritts im Stadttheater. Der Begriff sei nur ein 100 Jahre alter Marketing-Gag. was er und seine Kollegen machten, sei Kunst. Und wie man die benenne, sei allein Sache der Musiker.

Was ein Schlaglicht warf auf ein zentrales Problem der meisten Jazzfestivals, die nun wieder loslegen. Die kämpfen nicht nur mit Corona-Nachwehen wie abgesprungenen Sponsoren und nur langsam wiederkehrendem Publikum, sie haben es vor allem mit der Auflösung des Genrebegriffs und dem Verschwinden der großen Namen zu tun. Gerade ein Festival wie der Kemptener Jazzfrühling, das nur wenig Fachpublikum von auswärts anzieht, sondern eher für die eigene Bevölkerung da ist, ist da mehr denn je in seiner Vermittlerrolle gefragt. Um auf dem schmalen Grat zwischen künstlerischem Anspruch und kommerziellen Nöten aktuell zu beleuchten, was sich inzwischen alles hinter dem Begriff Jazz verbirgt.

Das Festival hat sich gesundgeschrumpft, aber "dafür das Profil geschärft", sagt Andreas Schütz

Dank des trotz Corona florierenden Trägervereins Klecks mit gut 400 Mitgliedern, 40 eingespielten Festival-Mitarbeitern und drei sich ergänzenden Programm-Machern hat dies heuer erstaunlich gut funktioniert. Schon in den Jahren zuvor hatte man sich gesundgeschrumpft, aber "dafür das Profil geschärft", wie Festival-Mastermind Andreas Schütz sagt. Vieles hat einen festen Platz gefunden. Die Stars bespielen das wunderschöne Stadttheater. Der seit langem präsente israelische Bassist Avishai Cohen, Vorreiter eines mediterran gefärbten Powerjazz der israelischen Musikergemeinde in New York, sorgte dabei zum Auftakt für ein volles Haus. Obwohl in der Szene aktuell extrem angesagt, schaffte Theo Croker das zum Schluss nicht.

Etwas mehr Publikum hätte man sich auch im kleinen Saal, dem "Theater oben" gewünscht, in das der diese Reihe betreuende Josef Ego aus der Sicht des Jazzkenners die Highlights geholt hatte: das den traditionellen Jazz schon über seine Besetzung in die Zukunft katapultierende französische Quartett For Travellers Only mit Klarinettist Sébastien Texier, Tubist François Thuillier, Schlagzeuger Christophe Marguet und Gitarrist Manu Codjia, alle vielfach preisgekrönt und eigentlich viel größere Aufmerksamkeit verdienend. Und das alle möglichen Klangfarben, Stimmungen und Stile in seine extreme Rhythmik einbindende Duo Multiverse mit den Briten Ivo Neame an den Tasten, Jim Hart an Schlagzeug und Vibrafon, beide in Kempten vom Marius Neset Quintett bekannt und diesmal durch den Saxofonisten Daniel Erdmann als Gast verstärkt.

Im Saal der AÜW Stadtsäge konnte man junge deutsche "Jazzperlen" wie Kilian Sladek oder das Trio Jung/Lanser/Jung entdecken, ebenso beim erneut eindrucksvollen Jazzfrühling-Wettbewerb des Landesverbandes Jazz mit den Siegern Nico Theo Quintett und Nils Kugelmann Trio. Für den klassischen Jazz, vom Blues bis zu New Orleans und Hardbop war die Gaststätte "Zum Stift" Anlaufstation, für deutlich in den Pop und die Weltmusik Lappendes die Jazz-Nacht mit fünf Bands in fünf Innenstadt-Lokalen, für Rockigeres und Jam Sessions das Künstlerhaus. Stets freilich waren da, weil bestens kuratiert, absolute Könner am Werk. Und mit einem neuen Format leistete man sich sogar ein - leider nicht wirklich angenommenes - Experiment: Als Rausschmeißer spielte das Progrock-Jazz-Trio TMT xplosif der standfesten Bigband-Leader Tilman Herpichböhm, Monika Roscher und Tom Jahn ein Acht-Stunden-Konzert "From Sunset to Sunrise" im 13. Stock der Kulturetage über den Dächern Kemptens.

Die Resonanz der Anwesenden war beträchtlich. Bleibt zu hoffen, dass die Mundpropaganda funktioniert. Dass sich verbreitet, dass beim Jazzfrühling für wirklich jeden etwas dabei ist und die Qualität bei jeder Spielart stimmt. Oder, um es mit Theo Croker zu sagen: Jazz ist tot, aber die Musik lebt weiter.