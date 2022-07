Ein Überblick über die einschlägigen nahen Festivals in diesem Juli - vom einzig verbliebenen Münchner in der Milla bis Unterföhring, von Regensburg bis Schärding.

Von Oliver Hochkeppel, München, Unterföhring, Regensburg, Diersbach

Schon immer mussten Münchner Jazzfans in der Festival-Saison ausschwärmen. In München selbst gibt es seit vielen Jahren nur noch ein einziges einschlägiges Festival, den "Jazz Sommer" im Hotel Bayerischer Hof. Und wie sehr in der Szene alles an einigen wenigen Personen hängt, wurde jetzt in seinem Fall besonders deutlich: Der diesjährige Jazz Sommer war fertig geplant und verkündet, mit einem Act-Schwerpunkt zum 30-Jährigen des Münchner Labels. Doch dann hatte die Night-Club-Programm-Chefin und Festival-Macherin Katarina Ehmki einen Unfall und sah sich außerstande, das Ganze noch zu stemmen.

Detailansicht öffnen Spielt sowohl beim Bayerischen Jazzweekend wie beim Jam Jazz Festival in der Milla: das "Kwartett" des Münchner Trompeters Nico Weber. (Foto: Nico Weber)

Jam Jazz Festival

Fast wie ein Deus ex machina springt da ein ganz neues Festival zumindest ein bisschen in die Bresche: Soeben wurde die "Edition 1" des "Jazz Jam Festivals" in der Milla angekündigt. Es entspringt der Zusammenarbeit des Clubs, der sich gezielt auch wieder mehr dem Jazz zuwenden will, mit dem Jazzinstitut der Hochschule für Musik und Theater München. Und so treten neun studentische Bands, je drei pro Abend, von 27. bis 29. Juli im Kellerclub an der Holzstraße an - vom Lisay Torranza Duo über das Oscar Mosquera Trio bis zum Amelie Scheffels Quartett, von Shug über die Fusion Combo Ipsum bis zu Jazz D'Apartment. Angesichts der zahlreichen Talente, die das Jazzinstitut in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat, von Leo Betzl über Philip Schiepek bis zur Jazzrausch Bigband, kann man sich dessen sicher sein: dass einen reichlich Abwechslung und etliche kommende Größen erwarten.

Detailansicht öffnen Die Londoner Saxofonistin Nubya Garcia ist heuer der Samstagabend-Stargast beim Internationalen Jazz-Weekend Unterföhring (Foto: Adama Jalloh/Jazzweekend Unterföhring)

Jazz-Weekend Unterföhring

Vorher steht ein Abstecher ins allernächste Umland an. Seit der Münchner Bassist Harald Scharf 2014 die Leitung des Jazz-Weekends Unterföhring im eindrucksvollen Bürgerhaus direkt vor den Toren Münchens angetreten hat, ist der für Jazzfans gewissermaßen Pflicht. Holt Scharf doch stets klangvolle Namen - und wichtiger noch: exzellente Musiker - in den Vorort, oft sogar exklusiv. Schon 2014 war Tom Harrell im Quartett mit Esperanza Spalding so ein deutschlandweit einmaliger Knalleffekt, später kamen unter anderem Teri Lynn Carrington mit China Moses, Dianne Reeves, Andreas Schaerer im Trio, Chucho Valdes oder zuletzt Arielle Besson, auch der frisch gebackene "BMW Welt Jazz Award"-Gewinner Marco Mesquida war hier schon mal zu sehen.

Heuer nun geht es - nach dem Kinderkonzert mit der Jazzbande schon am Donnerstag - am Freitag, 15. Juli, mit der Afro-Funk-Band Ranky Tanky los. Die Truppe aus Charleston in South Carolina ist hierzulande noch ein Geheimtipp, aber einer, der es in sich hat: In den nur fünf Jahren ihres Bestehens hat sie sich trotz Corona in den USA zur Nummer eins in den Billboard-, I-Tunes- und Amazon-Jazz-Charts aufgeschwungen. Am Samstag kommt dann wie gewohnt ein Knaller: Diesmal ist es die Londoner Saxofonistin Nubya Garcia, die seit ihrem Debütalbum 2017 in kürzester Zeit einer der meist genannten Namen der internationalen Szene wurde, und die zuletzt diverse wichtige Preise abgeräumt und auch bei der Erfolgsband Sons of Kemet mitgemischt hat. Mit dem israelischen Trompeter Avishai Cohen - nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bassisten - und seiner großartigen Fusion-Band Big Vicious geht es dann am Sonntag in die Schlussrunde.

Detailansicht öffnen Spielt wie so viele herausragende junge bayerische Talente beim Jazzweekend in Regensburg, und zwar mit seinem Sextett: der Schlagzeuger Valentin Renner. (Foto: Lukas Diller)

Bayerisches Jazzweekend

Allerdings gibt es für Unterföhring Konkurrenz, wenn auch gut 120 Kilometer entfernt. Läuft doch genau parallel das Bayerische Jazzweekend in Regensburg. Schon zum 41. Mal verwandeln sich Innenstadt und Gewerbepark in eine große Plattform vor allem für heimische Jazzbands. Auf 17 Bühnen werden von 14. bis 17. Juli 108 Konzerte stattfinden, mit allen denkbaren Stil- und Spielarten, vom Solisten über alle möglichen Besetzungen bis zu diversen Bigbands. Das von vor Corona gewohnte Großauf- und -angebot also, weswegen dem Publikum vermutlich gar nicht auffällt, dass das Festival neu startet. Denn dem umstrittenen und mit vielen anderen Jazzinstitutionen in Stadt und Land zerstrittenen Bayerischen Jazzinstitut samt seiner Leiterin Sylke Merbold wurde von Kulturreferent Wolfgang Dersch - selbst studierter Jazzposaunist - die Intendanz entzogen. Ein Kuratorium (unter anderem mit dem Münchner Jazzorganisten und Professor Andreas Kissenbeck) und Christian Sommerer als künstlerischem Leiter übernahm das Zepter.

Als erstes Ergebnis gibt es neue Spielorte neben bewährten wie dem Jazzclub Leerer Beutel, dem Arcadenhof, dem Bismarkplatz als "Bühne für die Jungen", dem Thon-Dittmer-Hof für die wie immer vom BR mitgeschnittenen Top-Acts (heuer auch der Nürnberger Schlagzeug-Shooting-Star Jonas Sorgenfrei, das Rebecca Trescher Tentett und der in New York lebende Regensburger Saxofonist Tobias Meinhard mit seinen Berlin People): die Dreieinigskirche, der Tiki Beat Club, die Kosmonaut Bar oder das Museumsschiff Ruthof unter anderem. Noch weiter und länger kann man also herumstreunen. Und den Start am Donnerstag - noch vor der offiziellen Eröffnung mit dem Landesjugendjazzorchester tags darauf - bestreiten mit dem Ava Trio, Ganna und SH4iKH9 drei in Deutschland beheimatete, aber dem Zug der Zeit entsprechend total international besetzte Bands.

Detailansicht öffnen Die 24-jährige Sängerin Samara Joy kommt aus New York und könnte eine der Überraschungen des Inntöne Festivals werden. (Foto: Shervin Lainez)

Inntöne Jazzfestival

Auch in die andere Richtung darf die Reise gehen. Zum Glück ist Österreich so nah. Denn etliche Großereignisse des Jazz-Jahreskalenders finden dort statt. Überwiegend grenznah und deshalb von den Münchner Jazzfreunden seit eh und je fleißig frequentiert. Dazu gehört seit 1995 das vom österreichischen Posaunisten und Impresario (unter anderem für die Passauer Szene) Paul Zauner gegründete und geleitete "Inntöne Jazzfestival". Aus Frust über wechselnde Spielorte verpflanzte Zauner es 2002 auf den elterlichen Bauernhof in Diersbach hinter Schärding. Ein Glücksfall - bekam der "Jazz auf dem Bauernhof", wie es seither im Untertitel heißt, doch dadurch ein völlig eigenes Flair. Das sich durch Corona nochmals gewandelt hat: Bis 2019 an Pfingsten und in der Scheune veranstaltet, ist es seither in den Juli und ins Freie gewandert. So geht es jetzt vom 22. bis 24. wieder auf der großen Wiese zur Sache. Nicht geändert hat sich, dass die Inntöne dank Zauners Riecher fürs Publikum ein Entdecker- und für die Musiker ein Sprungbrett-Festival sind. Stars wie Gregory Porter, Jazzmeia Horn oder Kamasi Washington haben hier schon gespielt, als sie noch nicht berühmt waren.

In diese Kategorie könnten auch heuer wieder einige passen, erfreulicherweise vor allem Frauen: Die erst 24-jährige Sängerin Samara Joy aus New York könnte die nächste Cécile McLorin Salvant werden; ihre 30-jährige Landsfrau, die Saxofonistin Nicole Glover aus Portland, in die Fußstapfen eines Mark Turner oder Kenny Garrett treten; und wer weiß, welche Singer-Songwriterin sich noch aus Dana Masters entwickelt, die zwar aus den USA stammt, aber den Umweg über die irische Jazzszene gegangen ist und sechs Jahre als Background-Sängerin mit Van Morrison unterwegs war.

Im Rest des Feldes mit 13 Acts ballt sich nationale wie internationale Prominenz, von der österreichischen Vorzeigeband Interzone des Trompeters Mario Rom oder dem Christoph Pepe Auer Quartet über Trompetengott Markus Stockhausen oder dem Blue-Note-Starpianisten Gerald Clayton (der das Festival beschließen darf) bis zu den drei auf alle Tage verteilten World-Jazz-Ikonen Hermeto Pascoal (mit seiner sechsköpfigen brasilianischen Grupo), Richard Bona (mit dem grandiosen Pianisten Alfredo Rodriguez) und Monty Alexander (diesmal im Trio). Ob als Camper, per Shuttle beförderter Hotelgast oder auch nur als Tagesausflügler, das Kommen lohnt sich.