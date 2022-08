Zum fünften Mal kann man das Jazzfest im Rahmen der Ottobrunner Konzerte mitfeiern, das seit jeher als Sommer-Open-Air im wunderschönen Rosengarten des Wolf-Ferrari-Hauses (bei schlechtem Wetter im Festsaal) stattfindet. Die beiden künstlerischen Leiter Cornelius Claudio und Johannes Tonio Kreusch haben sich diesmal für eine mitreißende Latin- und Salsa-Jazz-Packung entschieden. Am Freitag heizen Las Caramba mit einem unwiderstehlichen Mix aus Latinjazz, Salsa, Urban und Hip Hop an. In Barcelona haben sich 2018 diese sechs Frauen aus Venezuela, Kuba, Katalonien, Frankreich und Argentinien gefunden und erobern nun die Welt. Gerade noch beim Nürnberger Bardentreffen bejubelt, treten am Samstag Son del Nene an. Das siebenköpfige Ensemble um den Sänger Pedro Lugo Martinez alias El Nene - der seinem berühmten Sonero-Vorgänger Ibrahim Ferrer zum Verwechseln ähnlich sieht und mit seiner früheren Band Los Jovenes del Son bereits den Latin Grammy gewonnen hat - repräsentiert die junge Generation kubanischer Musiker in der Nachfolge des "Buena Vista Social Club". Auch über sie hat Wim Wenders bereits einen Film gedreht, der vor dem Konzert um 18 Uhr im Kino des Wolf-Ferrari-Hauses gezeigt wird.

5. Jazzfest Ottobrunn, Fr. und Sa., 5. und 6. Aug., Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2, Tel. 089/608 08 302