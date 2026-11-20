Zum 37. Mal richtet der Verein der Jazzmusiker Initiative München (JIM) jetzt das Jazzfest München aus. „ Jazz Goes To Town“ heißt es vom 26. bis zum 29. November mit neun Konzerten und einem Panel-Gespräch. Es ist der Hauptgang nach einer Vorspeise: Schon im Juli gab es einen ersten Abend, um sich vom schließenden Electro-Club Blitz im Deutschen Museum zu verabschieden, in dem man in den vergangenen zwei Jahren eine großartige Spielstätte für junge und laute Acts gefunden hatte.

Räumlichkeiten sind ohnehin ein ewig wiederkehrendes Thema des Jazzfests. Fast alle denkbaren Spielstätten hat das Festival im Laufe seiner 37 Jahre schon durch, eine echte Heimat hatte man nur vorübergehend im Gasteig gefunden. So wandert man auch heuer wieder an verschiedene Orte: Am Donnerstag (erstmals) in die Spin Bar an der Theklastraße, Münchens erster Hi-Fi-Listening-Bar, inspiriert von japanischen Jazz-Kissas. Am Freitag ins Sudetendeutsche Haus an der Hochstraße. Am Samstag ins Freie Musikzentrum an der Ismaninger Straße. Und am Sonntag ins Bogenhausener Kulturzentrum Neue Ziegelei.

Schon immer war das Programm ein Schaufenster der Münchner Szene, auch wenn man sich in den vergangenen Jahren zunehmend nationaler und internationaler ausrichtete. Der erste Abend gehört in diesem Jahr dem Holzbläser Sascha Lüer und seinen Münchner Bands, erst dem Quartett Full Bloom, dann dem Trio Watoo. Am Freitag sitzt er auch in der Forced Meditation-Band um den Pianisten und Gitarristen JJ Whitefield, die sich in der Tradition von spirituellen Jazz-Ikonen wie Sun Ra, Alice Coltrane oder Pharoah Sanders sieht.

Weiter geht es am Freitagabend mit dem Trio der drei altgedienten Münchner Größen Andrea Hermenau (Klavier und Gesang), Peter Čudek (Kontrabass) und Christian Lettner (Schlagzeug), bevor ein internationales Comeback zu erleben ist: Der Schweizer Gitarrist Harald Haerter, einst an der Seite von Michael Brecker, Nils Petter Molvaer oder Joe Lovano unterwegs, trat viele Jahre nicht mehr auf, weil er mit der Leitung des Unit-Labels ausgelastet war. Nun lässt er sein Jazzrock-Quintett CatScan in internationaler Starbesetzung wieder aufleben.

Der Samstag gehört zunächst dem mit Vibrafon, Dobro und Kontrabass ungewöhnlich besetzten und außergewöhnlich klingenden Berliner Trio Wood & Steel mit Roland Neffe,

Christian Kögel und Marc Muellbauer. Für das Hanns-Eisler-Projekt „Hollywooder Liederbuch“ gesellt sich dann der herausragende Sänger Michael Schiefel zu ihnen. Außergewöhnlich geht es dann auch mit dem Duo Leszek Źądło am Saxofon und Joachim Mencel an Drehleier und Piano in die Nacht. Nach einem von Ralf Dombrowski moderierten Panel-Talk zum Thema „Jazz schreiben?“ mit Rebecca Trescher, Roland Neffe, Katharina Pfeifer und Anton Mangold beschließt das Rebecca Trescher Tentett am Sonntag das Festival.

37. Jazzfest München, 26. bis 29. November, verschiedene Spielorte