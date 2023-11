In wohl kaum einer anderen Großstadt gibt es so wenige Auftrittsmöglichkeiten für die einheimischen Jazzmusiker wie in München. Umso bedeutsamer ist das heuer zum 34. Mal ausgerichtete Jazzfest der Jazzmusikerinitiative (JIM) München als seit langem einzige Festival-Plattform für die eigene Szene. Umso beschämender, wie lange der Verein um Förderungen und Räumlichkeiten kämpfen musste und immer noch kämpfen muss. Gut ein Dutzend Spielstätten haben sich im Lauf der Zeit angesammelt, im vergangenen Jahr kamen das Sudentendeutsche Haus und der Blitz-Club dazu.

Weil der Blitz in letzterem richtig einschlug, geht es heuer am Freitag und Sonntag sogar für zwei Tage in den schicken Club im Deutschen Museum. Und an den anderen beiden Tagen kehrt man in eine angestammte Location zurück: In die Black Box des alten Gasteig, nun unter der Ägide des Interimsbetreibers Fatcat. Dass die Spielstätten jünger und hipper sind, schlägt sich auch im wieder mit drei Konzerten pro Tag bestückten Programm nieder.

Vielleicht noch nicht so richtig am ersten Tag. Gehört doch die seit 2007 in München lebende Gitarristin Barbara Jungfer, die sich zum Auftakt auf ihre Weise mit Folksongs beschäftigt, ziemlich genau so lange zum Inventar des deutschen Jazz, wie es das Jazzfest gibt. Auch die zwischen Klassik und Jazz changierende Pianistin Masako Ohta und der Trompeter Matthias Lindermayr sind lange etabliert, auch wenn ihr Duo mitsamt dem Debütalbum "Mmmmh. . ." recht neu ist. Immerhin ein Band-Debüt ist Groove Galaxy, auch wenn sich hier mit Oliver Hahn, Michael Vochezer, Patrick Scales und Arno Haselsteiner ebenfalls alte Hasen zusammengetan haben. Mit der Jazzrock-Tradition der Siebziger- und Achtzigerjahre als Spiel- und Stoßrichtung.

Dafür beginnt der nächste Tag mit dem brandneuen jungen "Sound Collective" Full Bloom. Alexis Boetcher, Miko Watanabe, Sascha Lüer, Robin Jermer und Tilmann Brandl schwärmen mit ihrem beim international angesagten Techno-Label "Ilian Tape" der Zenker-Brüder erscheinenden Albumdebüt "Time Zones" sehr clubbig in allerlei jazzige Gefilde von Psychedelic über Fusion bis Two Step aus. Fresh ist auch der Stromschlag!, mit dem Michael Hornek (früher Passport), Mario Schönhofer (Ströme) und Gerwin Eisenhauer (Trio Elf) im gleichnamigen neuen Trio tanzbare Fusion in Gang bringen.

Dazwischen darf man - auch das hat mit Label-Tagen und anderem eine lange Tradition beim Jazzfest - besondere Gäste aus dem Ausland begrüßen: Das Ochepovsky Project ist eine Entdeckung der Jazzfest-Macher Andy Lutter und Sunk Pöschl aus der tschechischen Jazzszene. Der aus Russland stammende Gitarrist Igor Ochepovsky führt dabei ein Kollektiv in alternative Musiksphären. Spannend.

"Mostly Monk" heißt es tags darauf beim Star-Trio Geoff Goodman, Matthieu Bordenave und Rudi Mahall, bevor Vibrafonist Tim Collins im Trio mit den Groovemaster Matthias Bublath und Christian Lettner loslegt. Dazwischen erzählt der in Moskau geborene Münchner zu Klavierimprovisationen über eine "verlorene Heimat". Ins große Finale geht es am Sonntag mit den Aufsteiger-Gebrüdern Renner und Márcio Tubinos Artet. Highlight wird aber wohl der Auftritt von Mario Schönhofer mit dem Elektroniker und Die Fantastischen Vier-Mitbegründer Andreas Rieke alias AND.Ypsilon. Wird da doch unter anderem ein original Mini-Moog aus dem Deutschen Museum bespielt, bei dem es sonst heißt: Anfassen verboten!

34. Jazzfest München, Do. bis So., 2. bis 5. Nov., Fatcat (alter Gasteig), Rosenheimer Str. 5, und Blitz-Club, im Deutschen Museum, Ludwigsbrücke, www.jazzfestmuenchen.de