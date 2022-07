Von Oliver Hochkeppel, München

Es ist ein kleines Jubiläum: Seit 1992, also seit 30 Jahren überbrückt der Jazzclub Unterfahrt Ferienzeit und Sommerloch mit den "Munich Jazz Summer Weeks". Von Ende Juli bis Mitte September darf jeweils eine Jazzerin oder ein Jazzer, und zwar meist ein local hero, eine ganze Programmwoche (dienstags bis samstags, die Sonntage bleiben für die Jam Sessions, die Montage für Bigband-oder Sonderkonzerte reserviert) bespielen. Eine ideale Plattform, um eine neue Besetzung oder ein neues Projekt zum Laufen zu bringen. Oder auch ganz verschiedene Bands und Betätigungsfelder von sich vorzustellen. Die Sache wurde vom Publikum von Anfang an gut aufgenommen. Inzwischen soll es nicht wenige Gäste geben, die in mancher Woche zwei-, dreimal kommen: wann sonst kann man Musiker dabei beobachten, wie sie sich und etwas entwickeln.

Die so entstandene Tradition wird natürlich heuer fortgesetzt. In der ersten August-Woche (2. bis 6.) darf der französische Saxofonist Matthieu Bordenave ran, seit vielen Jahren ein Fixstern der Münchner Jazzszene. Und ein echter Klangfarbenzauberer, was ihn zum ECM-Künstler prädestiniert. So wird er seine Woche nutzen, um mit seinem durch Schlagzeuger James Maddren zum Archipel-Quartett erweiterten Trio (mit Florian Weber am Klavier und Patrice Moret am Bass) das Repertoire einzuüben, mit dem er kurz danach sein zweites ECM-Album einspielen wird. Am Freitag und Samstag wird als special guest auch noch der britische Gitarrist Rob Luft mit dabei sein.

Embryo sind die vermutlich älteste noch und durchgehend bestehende Münchner Band

Die zweite Augustwoche wird ausnahmsweise geteilt. Zuerst, schon vom Montag, dem 8., bis zum Mittwoch kommt Embryo an die Reihe, das 1969 gegründete Kollektiv, das damit inzwischen vermutlich die älteste noch und durchgehend bestehende Münchner Band ist und die jüngere deutsche Musikgeschichte mitgeprägt hat. Auch seit Marja Burchard 2015 die Leitung von ihrem verstorbenen Vater Christian übernahm, hat sich am genreübergreifenden Ansatz zwischen Krautrock, Jazz und Weltmusik nichts geändert. Der seit jeher durch allerlei Gastmusiker befeuert wird, diesmal durch den Sitarspieler und Sänger Deobrat Mishra, den Tablaspieler Prashant Mitra sowie den Bassisten und Flötisten Jens Pollheide. Den Donnerstag bis Samstag übernimmt dann der frisch gebackene Gewinner des Jungen Münchner Jazzpreises: Das Dresdner Trio des Pianisten Vincent Meissner. Erst 22, kann der Wollny-Schüler bereits auf eine hochdekorierte Vita samt Vertrag beim Münchner Act-Label verweisen.

Auch schon seit zwölf Jahren bereichert der grandiose amerikanische Vibrafonist Tim Collins die Münchner Jazz-Szene. Jetzt bekommt er seine erste Jazz Summer Week und demonstriert vom 16. bis 20. August seine musikalische Vielseitigkeit in drei von ihm geleiteten Formationen: im Good Times Trio, im Explorations Quartet und im Power Quintet. Auf ihn folgt - ebenfalls erstmals - die Pianistin Marina Schlagintweit. Man darf sie eine Jazz-Spätstarterin nennen, denn die 30-Jährige entschied sich erst nach anderen Musikstudien bei einem Stipendium in Paris für den Jazz und macht derzeit noch ihren Master an der Münchner Musikhochschule. Auch sie stellt zwei ihrer Projekte vor, die Trios Prisma Ambit und NVM.

Von Klassik über Jazz bis Pop: Alma Naidu überzeugt in vielen Genres

Wohingegen sich der nächste Gast nicht mehr groß vorstellen muss: Die Sängerin und Songwriterin Alma Naidu steht nach ihren Kollaborationen unter anderem mit Wolfgang Haffner oder der Jazzrausch Bigband und ihrem Debütalbum bei ziemlich jedem auf dem Zettel. Und da sie von der Klassik über Jazz bis zum Pop so ziemlich alles bewegend und überzeugend singen kann, präsentiert sie sich bei ihrer Sommerwoche vom 30. August bis zum 3. September gleich in fünf Konstellationen, vom Solo-Auftritt über ein Duo mit Tim Allhoff bis zu "Voices & Strings" und zur Group. Den Schlusspunkt darf dann Saxofonist Moritz Stahl setzen. Der gerade eben als BMW Young Artist Jazz Award-Preisträger Verkündete präsentiert mit seinem All-Star-Quintett sein neues Programm.

Fehlt noch der Start in der kommenden Juli-Woche. Schon seit längerem gilt beim Auftakt der Summer Weeks gerne das Motto "Ladies first", unter anderen durften Carolyn Breuer oder Rebecca Trescher als erste ran. Erstmals wird die Startwoche heuer aber verteilt, auf "Women in Jazz - Summer Edition". Mit einem Knaller geht es schon am Freitag, 22. Juli, los: Johanna Summer, Deutschlands Piano-Shooting-Star der jüngsten Zeit, kommt im Duo mit Jakob Manz, für den dasselbe im Fach Saxofon gilt. Weiter geht es am Samstag mit der Trompeterin Heidi Bayer und ihrem Quartett Virtual Leak, am Mittwoch mit der Pianistin und Sängerin Tamara Lukasheva samt ihrem Trio sowie am Donnerstag mit dem Trio der aus Russland stammenden, in Leipzig ausgebildeten, aktuell mit ihrem bei "Traumton" erschienenen Debüt hoch gehandelten Pianistin Olga Reznichenko. Zweimal darf sich die aus der Mongolei stammende, aber in München bestens bekannte Sängerin Enji präsentieren: am kommenden Dienstag mit ihrem Trio und am Freitag, 29. Juli, im Duo mit dem Perkussionisten Simon Popp.

Im Programm hat die Unterfahrt also aktuell kein Problem mit weiblicher Repräsentanz, im eigenen Betrieb allerdings offensichtlich schon: Sehr kurzfristig wurde soeben der Abschied der Produktionschefin Anna Schluifelder bekannt. Er reiht sich ein in eine lange, immer beschleunigtere Reihe von Kündigungen vor allem weiblicher Angestellter. Ein Thema, das den Club vermutlich noch länger beschäftigen wird als diese Summer Weeks.