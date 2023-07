Endlich mal am Stück

Die portugiesische Sängerin Maria João tritt in der Unterfahrt als Gaststar des Quartetts "Toytoy" auf.

Im Sommerloch dürfen Musiker in der Unterfahrt eine ganze Woche gestalten. Perkussionist Sam Wootton bringt dabei auch die Stars Maria João und Giovanni Weiss an den Start.

Von Oliver Hochkeppel

Wenn all die Konzerte vorbei sind, die die Veranstalter noch vor den Ferien in den Juli gequetscht haben, wenn also die Daheim-Bleibenden plötzlich vor einem leeren Kalender stehen, dann bringt die Unterfahrt wie schon seit vielen Jahren Linderung. Von Ende Juli bis Mitte September darf jeweils eine Jazzerin oder ein Jazzer, meist ein local hero, eine ganze Programmwoche (dienstags bis samstags, die Sonntage bleiben für die Jam Sessions, die Montage für Bigband-oder Sonderkonzerte reserviert) bespielen. Eine Win-Win-Situation: Die Musiker können ein neues Projekt zum Laufen bringen oder ihre Vielseitigkeit demonstrieren, das Publikum kann dabei zusehen, wie sich etwas entwickelt.