Zwar staut es sich bei Ferienbeginn auf den Autobahnen und der Flughafen ist überfüllt. Wer dann aber in den Tagen danach an die Isar oder durch die Stadt geht, wird feststellen: Es sind bei Weitem nicht alle weggefahren. Deswegen zahlt es sich aus, dass die Unterfahrt in den Sommerferien nicht wie so viele Kultureinrichtungen zu sperrt, sondern seine „ Jazz Summer Weeks“ mit fünftägigen Slots für einen Künstler oder eine Band füllt. Seit Jahren sind sie ausnehmend gut besucht, und das wird sicher auch bei den beiden kommenden Acts der Fall sein.

Da wäre zunächst das Andromeda Mega Express Orchestra, kurz AMEO. Seit genau 20 Jahren ist das Ensemble nun ein Aushängeschild der Berliner Jazz-Szene. Nicht zuletzt, weil keine andere Bigband der Welt so klingt. Schon die meist 18-köpfige, oft um weitere Streicher erweiterte Besetzung ist mit Instrumenten wie Bratsche, Cello, Fagott, Harfe, Vibrafon, Electronics und vielen Flöten und Perkussion-Instrumenten im Jazz einzigartig. Vor allem aber sind es die unglaublichen Kompositionen – zumeist von Daniel Glatzel, inzwischen aber auch von anderen Band-Mitgliedern –, die einen in ihren Bann schlagen, faszinieren und geradezu entrücken. Wie in einem Klanglabor werden da seit jeher Formen, Stile und Elemente der gesamten Musikgeschichte de- und rekonstruiert, mal minimalistisch, mal höchst komplex. Freilich immer zugänglich.

Wenn das AMEO in München spielt, ist es auch immer eine Art Heimkehr. Denn ihr Gründer und Leiter Daniel Glatzel war Münchner, bis es ihn 2004 an die Hochschule für Musik Hanns Eisler nach Berlin zog. Sein Ding hatte er in der alten Heimat im Kleinen ausprobiert: Mit seiner Band Das rote Gras kultivierte er bereits einen burlesken Jazz, der in großartigen Arrangements allerlei Soundklischees von Pop bis Minimal Music verarbeitete.

So ist der Kontakt nie ganz abgerissen, und das AMEO spielt jetzt – neben regulären Gastspielen – vom 18. bis 22. August bereits seine vierte „Summer Week“ in der Unterfahrt, nach 2010, 2014 und 2019. Im Gepäck hat es das Jubiläumsprogramm zum 20-Jährigen: eine Reise in die eigene Vergangenheit, die in verschiedenen Schaffensphasen Halt macht und mit neuem Material in die Gegenwart zurückkehrt.

Brüder mit Liebe zum Jazz: Moritz und Valentin Renner (von links). Oliver Hochkeppel

Die letzte „Summer Week“ im August vom 25. bis 29. August gehört dann zwei jungen Münchner Brüdern, die zu den Rising Stars der deutschen Szene zählen: dem Schlagzeuger Valentin Renner und dem Posaunisten Moritz Renner. Beider Ausbildungswege verliefen versetzt aber gleich vom Pestalozzi-Gymnasium über das Münchner Jazz Institut zum Jazzcampus Basel. Der 28-jährige Valentin gehört mit diversen Preisen als Sideman bei der Jazzrausch Bigband, Shuteen Erdenebataar, Nils Kugelmann oder Luca Zambito schon länger zum Establishment. Im gemeinsamen, binnen kürzester Zeit mit dem Biberacher, dem Kemptener und dem Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis sowie dem AZ-Stern des Jahres dekorierten Trio Renner hat der drei Jahre jüngere Moritz aber schnell aufgeschlossen, nicht zuletzt auch als exzellenter Komponist.

So kommt die ersten beiden Tage das in Basel entstandene Jazz Orchestra von Moritz, um das dort aufgenommene Live-Album zu präsentieren. Freilich hier mit diversen Münchner Musikern umbesetzt. Bei den folgenden Konzerten heißt es dann „Renner Brothers Invite“. Die Gäste – allesamt preisgekrönte Cracks mindestens der deutschen, wenn nicht der europäischen Szene, deren Wege sich alle bereits mit denen der Renners kreuzten – sind am ersten Abend die Bassistin Lisa Wulff und der Saxofonist Moritz Stahl. Am zweiten die Bassistin Tabea Kind und der Pianist Maxim Burtsev. Und zuletzt schließlich der Trompeter Jakob Bänsch und der Bassist Robert Landfermann.

Übrigens war ja auch Thomas Vogler clever genug, die Ferien seiner Jazzbar in den Kultur-überladenen Juli zu legen, um jetzt fast konkurrenzlos präsent zu sein. Zum Beispiel mit dem eigenen Quartett der brasilianischen Singer/Songwriterin Fernanda Santanna, die gerade noch Gast bei der Summer Week von Matthias Bublath war (28. und 29. August).