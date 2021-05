In der Münchner Unterfahrt treten in den kommenden Tagen internationale und lokale Stars auf, die jeder per Live-Stream erleben kann, darunter Alma Naidu und Philipp Schiepek.

Von Oliver Hochkeppel

Mit seinem in der Vielseitigkeit der Mittel unverwechselbaren, immer avantgardistischen Ton gehört der finnische, seit 1998 in Berlin lebende Gitarrist Kalle Kalima schon lange zur Elite des europäischen Jazz. Unter seinen ebenso vielseitigen eigenen Bands fußt Long Winding Road auf seiner Liebe zur amerikanischen Folk- und Country-Music. Wie überraschend und frisch das im Trio mit Oliver Potratz am Bass und Christian Marien am Schlagzeug klingt, kann man am Freitag, 21. Mai, beim nächsten Unterfahrt-Livestream erleben.

Als nächstes sind dort die zwei großen Shooting Stars der Münchner Szene gemeinsam an der Reihe: Die soeben mit dem "BMW Welt Young Artist Award" ausgezeichnete Sängerin Alma Naidu und der Gitarrist Philipp Schiepek, der diesen Preis im Jahr zuvor erhielt. Beide speisen sich aus Klassik wie Jazz, in jedem Fall wird Musik erklingen, bei der man dahinschmelzen kann.

Dazu passt der Dritte im Bunde, ein arrivierter Star: Der schwedische Pianist Jan Lundgren widmet sich mit glanzvoll besetztem Sextett (unter anderem mit Asja Valcic am Cello) dem 1968 so jung verstorbenen Landsmann Jan Johansson, der mit seiner Entdeckung der eigenen Volksmusik einer der Pioniere und Wegbereiter des so erfolgreichen skandinavischen Jazz war. Sobald das Kreisverwaltungsreferat erkennt, dass die Unterfahrt ein Kulturbetrieb ist, dürfen sogar wieder ein paar Gäste in den Club.

Kalle Kalima, Fr., 21. Mai, Alma Naidu & Philipp Schiepek, Di., 25. Mai, Jan Lundgren, Mi., 26. Mai, 20.30 Uhr, Unterfahrt, unterfahrt.de