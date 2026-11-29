Als 1978 ein kleiner Zirkel wildbewegter Jazzer ein verwinkeltes Eisenbahner-Lokal – daher der Name „Unterfahrt“ – in der Kirchenstraße übernahm, war das zunächst nur eine Nische in einer damals noch bunten Jazzclub-Landschaft mit dem international renommiertem „Domicile“ an der Spitze, dem „Allotria“ als Hort der Traditionalisten und diversen Läden vom „Nachtcafe“ bis zum „Kleinen Rondell“ für die verschiedensten Geschmäcker. Doch mit dem zwei Jahre später gegründeten Förderverein als Träger sowie Christiane Böhnke-Geisse und – bis heute – Michael Stückl in der Leitung entging die Unterfahrt nicht nur dem großen Münchner Clubsterben, sie wurde zu einer der international besten Adressen der Jazzwelt. Endgültig besiegelt mit dem Umzug in einen adäquaten Kellerraum der ehemaligen Unionsbrauerei in der Einsteinstraße 1998.

Durch diesen Tunnel müssen alle: Wie die meisten berühmten Jazzclubs befindet sich auch die Unterfahrt in einem Keller: dem der ehemaligen Brauerei im Einstein in Haidhausen. Foto: Oliver Hochkeppel

Feinster Jazz seit fünf Jahrzehnten: Das Or Barkeret Quartet auf der Bühne des Jazzclubs Unterfahrt. Foto: Oliver Hochkeppel

Seither versucht sich die Unterfahrt erfolgreich an der Quadratur des Kreises: Den Münchner Jazzfans die großen internationalen Stars ebenso zu präsentieren wie die besten Locals; die sich enorm entwickelnde deutschsprachige Szene ebenso wie die boomende europäische und die amerikanische, also aus dem Jazz-Mutterland; die großen Alten und die jungen Wilden; die Etablierten, die man normalerweise nicht mehr in Clubs erleben kann, und die noch zu Entdeckenden. Dank der Kompetenz, des Idealismus und nicht zuletzt der Selbstausbeutung des Teams ist die inzwischen vielfach preisgekrönte und international vernetzte Unterfahrt also zugleich das Münchner Jazz-Wohnzimmer, ein kulturelles Aushängeschild der Stadt wie einer der prominentesten Jazzclubs Europas geworden.

Und ist inzwischen, so unglaublich das für eine 1,6-Millionenstadt klingt, als einziger Jazzclub Münchens mit täglichem Programm übrig geblieben. Natürlich gibt es schon deswegen ein treues Stammpublikum, und die besten Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. Schwellenangst braucht trotzdem niemand zu haben. Das Programm hat sich der Entwicklung im Jazz folgend auch den Spielarten in Richtung Pop, Rock oder Klassik geöffnet. Sonntags ist Jam Session, und der Montag gehört Bigbands oder großen Ensembles. Es ist also für jeden etwas geboten. Die Atmosphäre ist freundlich bis euphorisch, und nicht zuletzt ist auch die Gastronomie durchaus empfehlenswert.

Jazzclub Unterfahrt, Einsteinstraße 42, unterfahrt.de

Jazzbar Vogler

Das Vogler in der Rumfordstraße. Foto: Oliver Hochkeppel

Am 31. Juli 1997 eröffnete Thomas Vogler seine Jazzbar in der Rumfordstraße – ohne zuvor in der Gastronomie gearbeitet zu haben oder einen einzigen Musiker zu kennen. Doch trotz einiger Wackler mit dem einen oder anderen Rettungskonzert hat er nun seit fast 30 Jahren seinen Traum von einer Bar mit Live-Jazz – oder einem „Wohnzimmer mit Musik“, wie er sein Konzept schon seinerzeit beschrieb – tatsächlich nachhaltig verwirklicht. Was zwischendurch vielleicht altmodisch wirkte, hat heute schon wieder Kult-Charakter – wie die exzellenten Bewertungen im Internet und anderswo beweisen.

Tresen mit Bühne: Das wohnliche Interieur der Jazzbar Vogler. Der Chef wirbelt im Vordergund selbst. Foto: Oliver Hochkeppel

Der Erfolg gelang Vogler dank einer bemerkenswerten, auch in seinem Programm-Newsletter zu findenden Beharrlichkeit und Streitbarkeit: Meist aufseiten der Musiker, aber auch mal gegen sie, wenn nötig. Gegen Institutionen von der Brauerei über die Gema bis zum Kulturreferat, wenn sie ihm seiner Ansicht nach Knüppel zwischen die Beine warfen. Aber auch gegen allgemein von ihm empfundene Ungerechtigkeiten: So hat sich die Jazzbar „Vogler“ mit Veranstaltungen, Benefiz-Aktionen oder Konzerten wie „Jazz gegen Rechts“ auch für Dinge jenseits des Kulturbetriebs engagiert.

Für heimische Jazzer, die vor allem spielen wollen, und das öfter und regelmäßiger als zwei, dreimal pro Jahr in der Unterfahrt oder einmal irgendwo, ist das „Vogler’s“ seit jeher die einzige Münchner Anlaufstelle. Viele Musiker haben hier einen sicheren Hafen gefunden. Seit einiger Zeit machen allerdings auch verstärkt internationale Künstler auf ihren Tourneen hier Station. Was wohl mit dem gewachsenen Ruf zusammenhängt.

Jazzbar Vogler, Rumfordstraße 17, dienstags bis samstags, jazzbar-vogler.com

Night Club im Bayerischen Hof

Zum Night Club im Keller muss man sich durchfragen. Und sei es bei Hotelchefin Innegrit Volkhardt, die hier in der Drehtür ihres Hotels Bayerischer Hof steht. Foto: Catherina Hess

1991 machte Innegrit Volkhardt als Juniorchefin des Hotels Bayerischer Hof das Bierstüberl im Keller zum „Night Club“ und dabei auch zur Jazz-Location. Neben den Party-Abenden führte sie ein reguläres Jazz-Programm mit zwischen zwei und sechs Konzerten im Monat, die Beteiligung am „Klavier Sommer“ und später auch Länderwochen mit Jazz aus einer Weltregion ein. Nach dem Ende des „Klavier Sommers“ 2006 führte man den eigenen Beitrag als „Jazz Sommer“ weiter – der bis heute das einzige Internationale Jazzfestival Münchens mit geballter Starpräsenz geblieben ist.

Jazz, Latin und Blues sind seit 35 Jahren auf der Bühne des Night Club zuhause. Hier spielt der Bluesgitarrist und -sänger Eric Bibb. Foto: Oliver Hochkeppel

Auch im regulären Programm dominierten früher die großen amerikanischen Namen, außerdem war und ist der Bayerische Hof immer eine Hochburg des Latin Jazz und der Latin Music. Zuletzt haben sich die Gewichte freilich etwas verschoben. Zwar gibt es im Jazz mehr exzellente Musiker als je zuvor, doch kaum mehr große Stars. So steht der Night Club mehr denn je in direkter Buchungskonkurrenz vor allem zur Unterfahrt. So haben sich die Gewichte etwas verschoben. Ein wenig hin zum florierenden europäischen Jazz, vor allem aber in Richtung Soul und Rhythm ’n’ Blues, was andernorts kaum gepflegt wird.

Night Club im Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2, bayerischerhof.de

Bergson

Seit zwei Jahren ein neues „Kunstkraftwerk“ für München, und auch im Jazz eine Adresse: das Bergson. Foto: Peter Kneffel/dpa

Zwar ist das vor zwei Jahren eröffnete „Kunstkraftwerk Bergson“ ein Spielort für viele Kunstsparten. Trotzdem darf man es nun auch zu Münchens wenigen Jazz-Venues rechnen. Zwar gibt es kein tägliches Programm wie in der Unterfahrt oder im Vogler, dafür aber die Jazzrausch Bigband als Hausband und viele Jazzmusiker unter den „Bergson Artists“. Außerdem existiert mit Anna-Marie Schluifelder eine hauptamtliche Jazz-Bookerin, die stets mehrere exquisite Jazz-Konzerte pro Monat im Elektra Tonquartier (dem mindestens europaweit herausragenden, akustisch variablen Konzertsaal für 480 Besucher) und der Barbastelle (dem gut 110 Leute fassenden Kellerclub) ansetzt.

Europas modernster Konzertsaal: das Elektra Tonquartier im Bergson, hier bespielt von der Hausband, der Jazzrausch Bigband. Foto: Bergson

Mit klingenden Namen wie Daniel Herskedal, David Helbock, Elina Duni, Celine Rudolph, Theo Croker, Marco Mezquida, Dominique Fils-Aimé oder Omer Klein, alle 2026 zu Gast, ist man definitiv zur Konkurrenz für die Unterfahrt und den Bayerischen Hof aufgestiegen. Zumal auch BR Klassik seine Konzertreihe „Live im Studio 2“ in die Barbastelle verlegt hat, nachdem die legendären Studiobauten in der Stadtmitte fahrlässig aufgegeben wurden. Und was das Ambiente sowie die im Haus vorhandene Gastronomie angeht, ist das Bergson sowieso der spektakulärste Spielort Münchens.

Bergson Kunstkraftwerk, Am Bergson Kunstkraftwerk bergson.com