Von Oliver Hochkeppel

Der Burghauser Trompeter Richard Köster ist wohl der erfolgreichste einheimische Jazzer, der aus den Workshops des "Jazzwoche"-Gründers Joe Viera hervorgegangen ist. Und bislang der einzige Lokalmatador, der dort den renommierten Europäischen Nachwuchs-Jazzpreis gewann. Das gelang ihm 2016 mit dem Kammerer Orköster, dem zusammen mit dem Schlagzeuger Jakob Kammerer gegründeten, mit vier Bläsern plus kleiner Rhythmusgruppe ungewöhnlich besetzten Sextett eines Freundeskreises, der sich beim Studium in Wien gefunden hatte. Lauter Hochbegabte wie Köster, Kammerer oder die Bassistin Beate Wiesinger, die inzwischen in Österreich ein Szene-Star ist. Köster hielt den Kontakt, obwohl er im selben Jahr zum Masterstudium nach Oslo ging und seitdem dort lebt. So ist nach dem hochgelobten Debüt "Senf" 2017 nun beim Tiroler Label Marmota das zweite Album "Der kleine Luxus" erschienen. Wieder ausschließlich mit Stücken der beiden Bandleader, wieder wunderbar verspielt, funky und bunt. Wieder voller Humor wie an der "Ode an den Husten" oder im Titelstück, mal vom klassisch Getragenen zum flott Swingenden kommend ("Labsi' Wedding"), immer mit herausragend notierten Bläsersätzen.