Fünf Münchner Sängerinnen bescheren Swing, Jazz und Folk in Unterfahrt und Vogler.

Trotz allem muss man auch heuer nicht auf jazzige Weihnachten verzichten. Zwar fallen die traditionellen Heiligabend-Jam-Sessions aus, aber rundherum gibt es reichlich Gesang. Im Vogler geht es damit schon am Dienstag, 21. Dezember, los, man darf gespannt sein, wie Enji Erkhem ihre Mischung aus Jazz und mongolischem Folk in ein Weihnachts-Repertoire überführen. Tags darauf schlägt die Pianistin und Sängerin Andrea Hermenau im Trio HerCuLe mit Peter Cudek (Bass) und Christian Lettner (Schlagzeug) einen weiten Bogen. Die Grammy-Nominierte Karen Edwards zitiert dann zwischen den Jahren aus den schönsten Seiten des Great American Songbook. Swingende Weihnacht gibt es zuvor in der Unterfahrt natürlich mit Jenny Evans, die sich von dieser Tradition auch von einem gebrochenen Bein nicht abhalten lässt. Ihr Konzert ist bereits ausreserviert, aber ebenso als Livestream mitzuerleben wie tags darauf das von Lisa Wahlandt, die ihrem Weihnachtsprogramm einen besonderen Twist und eine Portion Schalk mitgibt.

Jenny Evans, Mi., 22. Dez., Lisa Wahlandt, Do., 23. Dez., jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94; Enji, Di., 21. Dez., HerCuLe, Mi., 22. Dez., Karen Edwards, Mo. bis Do., 27. bis 30. Dez., jeweils 19.15 Uhr, Vogler, Rumfordstr. 17, reservation@jazzbar-vogler.com