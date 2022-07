Nach zweieinhalb Jahren Pause starten endlich wieder Klavierathleten beim inzwischen fünften Jazz Piano Marathon im Rahmen der Ottobrunner Konzerte. Nachdem sich dort auch schon mal ein Dutzend Pianisten die Klinke in die Hand gaben, sind es jetzt vier große Namen, die an zwei Abenden eingehender zu bewundern sind - und die nach ihren Solo-Auftritten auch zum gemeinsamen Jam zueinanderfinden werden. Das erste Konzert steht unter dem Motto "Paris & Balkan meet Bill Evans", sozusagen als Schnittmenge der Protagonisten Bojan Z. und Henry Lecomte: Beide leben sie seit Jahrzehnten in Paris, Bojan Z. (was für Zulfikarpašić steht) stammt freilich aus Belgrad und hat seine Wurzeln in der Musik des Balkans stets in seine Jazz- und Weltmusikprojekte etwa mit Kudsi Erguner, Noël Akchoté, Nils Wogram oder in Henri Texiers Azur Quartet eingebracht. Lecomte hingegen, Mitglied so unterschiedlicher Bands wie denen von Jean-Luc Ponty oder Kirk Whalum oder auch Vaya con Dios, nennt Bill Evans als stärkste Inspirationsquelle seines Spiels.

Der zweite Abend präsentiert mit David Gazarov (der lange in München lebte) und Simon Nabatov "Jazz made in Russia": preisgekrönte, technisch herausragende, stets auch die Prinzipien der Klassik im Hinterkopf habende Meister ihres Fachs. Alle vier Tastenstars kann man nach den Konzerten bei "Meet The Artist"-Podiumsgesprächen näher kennenlernen, sowie am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr bei Workshops, an denen man aktiv oder passiv teilnehmen kann.

5. Jazz Piano Marathon Ottobrunn, Fr. und Sa., 8. und 9. Juli, 20 Uhr, Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2, Tel. 60 808 300