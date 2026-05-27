Das Münchner Pestalozzi-Gymnasium hat sich dank engagierter Lehrer und den Profi-Big-Band-Leitern Christofer Varner und Vitaly Burtsev inzwischen zu einer Art Mini-Berklee-School-of-Music entwickelt. Zu einer Kaderschmiede für das hiesige Musikleben, insbesondere die Jazzszene also. Diesen Befund stützt die lange Preisträger-Liste auf der Schul-Homepage. Vor allem aber haben einige der wichtigsten Exponenten des jungen deutschen Jazz wie Nils Kugelmann oder die Brüder Valentin und Moritz Renner das Pestalozzi-Gymnasium in ihrem Lebenslauf stehen. In diesen Aufsteiger-Kreis könnten nun die nächsten nachrücken, in vorderster Front der Schlagzeuger Paul Suttner und der Pianist Anton Kleespies, beide 17 Jahre alt und noch Schüler der 11. Klasse.