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Junge Münchner MusiktalenteDie nächste Jazz-Generation

Lesezeit: 3 Min.

Der Schlagzeuger Paul Suttner und der Pianist Anton Kleespies haben mit dem Bassisten Noah Scheufler „Solaire“ gegründet.
Der Schlagzeuger Paul Suttner und der Pianist Anton Kleespies haben mit dem Bassisten Noah Scheufler „Solaire“ gegründet. Oliver Hochkeppel

Mit den 17-jährigen Paul Suttner und Anton Kleespies drängen die nächsten am Pestalozzi-Gymnasium ausgebildeten Jazzer ins Rampenlicht.

Von Oliver Hochkeppel

Das Münchner Pestalozzi-Gymnasium hat sich dank engagierter Lehrer und den Profi-Big-Band-Leitern Christofer Varner und Vitaly Burtsev inzwischen zu einer Art Mini-Berklee-School-of-Music entwickelt. Zu einer Kaderschmiede für das hiesige Musikleben, insbesondere die Jazzszene also. Diesen Befund stützt die lange Preisträger-Liste auf der Schul-Homepage. Vor allem aber haben einige der wichtigsten Exponenten des jungen deutschen Jazz wie Nils Kugelmann oder die Brüder Valentin und Moritz Renner das Pestalozzi-Gymnasium in ihrem Lebenslauf stehen. In diesen Aufsteiger-Kreis könnten nun die nächsten nachrücken, in vorderster Front der Schlagzeuger Paul Suttner und der Pianist Anton Kleespies, beide 17 Jahre alt und noch Schüler der 11. Klasse.

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