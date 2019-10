Enkhjargal Erkhembayar alias Enji hat zu den ersten Absolventen am "Goethe Musiklabor Ulan Bator" gehört. Jetzt lebt sie in München.

Enkhjargal Erkhembayar aus der Mongolei studiert in München an der Hochschule für Musik. Sie ist zu einem festen Bestandteil der jungen Jazzszene geworden - und zu einem Vorbild in ihrer Heimat

Es klingt vertraut. Und doch so fremd. Vielleicht liegt es daran, dass die Jazzsängerin Enji manchmal in mongolischer Sprache singt. Wenn man ihr zuhört, wirkt es so, als wäre es ein großes Vergnügen, wenn man die Chance bekommt, die eigene Kultur mit einer völlig fremden zu verschmelzen. Der Eindruck verstärkt sich, wenn man die Jazzsängerin Enji trifft. Enji nennt sie sich, weil ihr richtiger Name schwer über deutsche Lippen kommt: Enkhjargal Erkhembayar, Jahrgang 1991. Der jungen Frau aus der Mongolei ist auch sonst Aufmerksamkeit sicher. Zum Beispiel in der Bar Gabanyi bei einem Konzert von Kommilitonen. Sie trägt ein ungewöhnliches Silhouettenkleid in Pastellfarben mit einem Barrett, das einer Baskenmütze ähnlich sieht. Der Ausdruck von frisch entdeckter und fröhlich adaptierter Moderne umspielt sie. Obendrein ist sie von einer entwaffnenden Freundlichkeit und Natürlichkeit. Wie kommt all das zusammen? "München inspiriert mich", sagt Enji. "Die talentierten Studenten an der Musikhochschule genauso wie die Stadt selbst, in der immer etwas los ist - ich kann hier so viel lernen."

Aber wie kommt jemand wie sie überhaupt nach München? Dahinter steckt eine äußerst ungewöhnliche Geschichte, für die man etwas ausholen und zunächst die Kultur der Mongolei beleuchten muss. Das Land liegt ja - vorsichtig gesagt - etwas ab vom Schuss. Über Jahrhunderte hat sich lange eine völlig eigene Musiktradition entwickelt und erhalten. Mit eigenen Instrumenten wie dem ausschließlich von Frauen gespielten Zupfinstrument Yatga, der dreisaitigen Laute Shudraga oder der Pferdekopfgeige Morin Khuur, vor allem aber mit dem charakteristischen Obertongesang. Indem er den Kehlkopf in Schwingung versetzt, kann der mongolische Sänger gleichzeitig hohe und tiefe Töne, eine geradezu unwirkliche Polyfonie erzeugen. Die Gruppe Huun-Huur-Tu hat diese faszinierende, kraftvolle Technik weltweit bekannt gemacht. Freilich hat die Globalisierung auch die Mongolei erreicht, westliche Einflüsse ließen das Interesse für Pop, Rock und auch für Jazz wachsen. Um von der Rezeption in die Praxis zu gelangen, brauchte es natürlich noch eine Art Missionar. Der wurde der Jazz-Bassist Martin Zenker aus Grafing.

Der musikalische Weltenbummler, der zuvor schon vier Jahre lang Professor an der Musikhochschule im koreanischen Seoul war, kam vor sieben Jahren erstmals in die Mongolei, zu einem kleinen Festival am seit 80 Jahren bestehenden Gonchigsumlaa College for Dance and Music in Ulan Bator. Er spielte nicht nur, er gab auch Workshops. Das Interesse und die Nachfrage waren so überwältigend, dass Zenker dem Goethe-Institut vorschlug, die musikalische Bildung zu fördern. Es wurde sogar ein Exzellenzprojekt daraus, man etablierte am College das "Goethe Musiklabor Ulan Bator" - mit Martin Zenker als Leiter. So lernten nun also mongolische Bachelor-Studenten Jazz, und Enji gehörte zu den ersten Absolventen. Und zu den talentiertesten, weshalb sie schon 2017 zum Masterstudium vom Jazzinstitut der Münchner Musikhochschule aufgenommen wurde.

Es ist faszinierend, wie "unser erster Exportschlager", so Zenker, dem Jazz eine völlig neue Färbung verleiht. Wie ihre Kommilitonen ist Enji dem Genre ja nicht über die aktuelle Avantgarde nahegekommen, sondern über den klassischen Jazz. Der aber bekommt nun durch die ungewöhnlichen Phrasierungen, den durch die fremde Kultur veränderten Ausdruck und durch die mongolische Sprache, in der Enji viele Stücke singt, durchaus eine avantgardistische Note. Auch Enji kommt natürlich vom traditionellen mongolischen Gesang, der auf Naturklang beruht, und hat bis vor fünf Jahren "überhaupt noch nie Jazz gehört, ehrlich gesagt". Schnell aber hat sie sich dank Zenker "total darin verliebt. Im Jazz fand ich dieselbe Freiheit und denselben Reichtum wie in unserer Musik. Jetzt kann ich mir ein Leben ohne Jazz nicht mehr vorstellen. Es fühlt sich an, als wäre es Schicksal gewesen, dass ich ans Goethe Musiklabor Ulan Bator gekommen bin." Natürlich war am Anfang alles neu und schwierig, "nicht nur für uns, sondern auch für das mongolische Publikum. Aber jetzt interessieren sich viele junge Menschen für Jazz, und wir haben regelmäßige Konzerte. Es ist eine tolle Sache."

Mindestens so toll ist der Anklang, den Enji inzwischen in ihrer neuen, zweiten Heimat München findet. Sie wurde schnell ein fester Bestandteil der jungen Jazzszene, ist als Gastsängerin wie mit der eigenen Band, dem Jazz Train, bereits in allen einschlägigen Clubs aufgetreten. Und schon im Sommer 2018 ist ihr Debütalbum "Mongolian Song" erschienen, beim renommierten Label Enja. Bei dieser hinreißenden musikalischen Symbiose machte nicht nur ihr Lehrer Martin Zenker mit, sondern auch der Weilheimer Star-Saxofonist Johannes Enders, der britische Pianist Paul Kirby und die amerikanische Schlagzeug-Legende Billy Hart- was bei 700 Einspielungen mit etlichen der absoluten Jazz-Klassiker einmal nicht hochgestapelt ist. Üblicherweise begleiten Enji sonst Münchner Kommilitonen wie Sam Hylton oder Vincent Eberle - selbst schon preisgekrönt und auf dem Weg zu beachtlichen Karrieren. Und gelegentlich auch ihre mongolischen Kommilitonen, so beim alle zwei Jahre stattfindenden "EBE-Jazz"-Festival, dessen künstlerischer Leiter - natürlich - Martin Zenker heißt.

Noch bis Samstag kann man Enji in der Ebersberger Bar Artesano bei den Open-Stage-Jamsessions von 22 Uhr an erleben. Und ihr Credo spüren: "Zuerst lernt man Jazz mit dem Herzen. Das Schönste am ihm ist, dass man sein kann, wer man wirklich ist."