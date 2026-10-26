Ein wuchtiger Münchner Jazz -Monat steht wieder an. Zunächst gibt es einen Geburtstag nachzufeiern. Der im Gespann mit Chet Baker berühmt gewordene Vibrafonist Wolfgang Lackerschmid , einer der weltbesten seines Fachs und seit Jahrzehnten ein Aktivposten der Kulturszene seiner Wahlheimat Augsburg, ist zwar bereits am 19. September 70 geworden. Doch sein Münchner Geburtstagskonzert mit seinem international und glänzend besetzten Jubiläums-Quartett steigt erst am 28. Oktober in der Unterfahrt.

Dort folgt im November jede Menge Jazzprominenz, vom Bassisten Or Bareket, der sein in einem jungen Allstar-Quartett eingespieltes neues Album präsentiert (4. November), über den fulminanten texanischen Fusion-Keyboarder Bobby Sparks II. (11. November) und den Saxofon-Aufsteiger James Brandon Lewis, der diesmal The Messthetics begleitet (12. November) bis zum neuen Mundharmonika-Großmeister Yotam Ben-Or (13. November). Und vom französisch-spanischen Cellisten Mattieu Saglio, der sein Instrument so vielseitig erklingen lassen kann wie kaum ein anderer (14. November), über den Weilheimer Saxofon-Riesen Johannes Enders, der mit seinem internationalen Top-Quartett sein neues Album „Phantom Happiness“ vorstellt (19. November), und dem von seiner Emigration nach Frankreich musikalisch kündenden kubanischen Piano-Star Harold Lopez-Nussa (21. November) bis zum Duett des Cellisten und Bassisten Lars Danielsson mit dem Trompeter Paolo Fresu, beide bekanntlich einzigartige Meister ihrer Instrumente (22. November). Um mal nur die genannt zu haben, die noch nicht ausverkauft sind.

Und doch hat die Unterfahrt in diesem Monat harte Konkurrenz, was den größten Star-Glimmer angeht. Dafür sorgt das Bergson mit gleich sieben Jazz-Konzerten, neben Kinderjazz und der heimischen Jazzrausch Bigband mit ihrer neuen Techno-Sinfonie sowie ihrem neuen Album „Euphoria“. Los geht es mit dem BR-Clubkonzert des griechischen Bassisten Petros Klampanis im Trio mit Kristjan Randalu und Ziv Ravitz (4. November). Auf die Hommage seiner Mothership Grupo an die verstorbenen Ikone der brasilianischen Musik Hermeto Pascoal (5. November) folgt Tim Allhoff, der sein neues Solo-Album „Between Here And Nowhere“ präsentiert (6. November).

Der in München schon oft gehörte US-Saxofonist Lakecia Benjamin kommt nun auch ins Bergson. Foto: Oliver Hochkeppel

In alle schweißtreibenden Ecken zwischen Blues, Jazz, Soul und Pop geht es bei Botticelli Baby, eine ähnliche Synthese hat Saxofonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser sozusagen bei ihrer Heimkehr zu bieten – sie wurde ja in der Münchner Szene groß, bevor sie nach Hamburg zog (14. November). Die prominentesten Namen kommen zum Schluss: Erst die kubanische Pianistin Marialy Pacheco mit ihrem Trio (21. November), dann der in München bereits an fast allen anderen Spielorten gefeierte US-Saxofon-Star Lakecia Benjamin (22. November).

Auch der Bayerische Hof mischt im November wieder mit. Mit dem amerikanischen Blues-Veteranen Eric Bibb (4. November), der von einer deutsch-brasilianischen All-Star-Truppe um Matthias Bublath begleiteten brasilianischen Sängerin Liz Rosa (10. November) und dem Quartett des verblüffenden und verblüffend modernen senegalesischen Kora-Meisters Momi Maiga (17. November).

Bei dem senegalesischen Kora-Meister Momi Maiga klingt ein traditionelles Instrument verblüffend modern. Davon kann man sich im Bayerischen Hof überzeugen. Foto: Oliver Hochkeppel

Matthias Bublath ist vorher schon in der tollen kleinen Jazz-Reihe im Boxwerk im Einsatz. Er präsentiert mit seiner Eight Stroke Band einen kleinen Ableger seiner Eight Cylinder Bigband (31. Oktober). Und auch der Jazz+ in der Seidlvilla hat mit dem Schweizer Posaunisten Samuel Blaser und seinem Quartet einen wohl bekannten Namen im Programm (10. November). Am selben Tag könnte man freilich auch zu Isabelle Bodenseh und ihrem Quartett in den Silbersaal des Deutschen Theaters gehen: Sie ist – immer noch viel zu wenig bekannt – Deutschlands beste und vielseitigste Jazz-Flötistin.

Zwei große Jubiläumsgeschichten in den großen Sälen fehlen noch: Das legendäre Quartett des Saxofon-Großmeister Branford Marsalis feiert mit einer der letzte großen klassischen Jazz-Diven, Dianne Reeves nämlich, in der Isarphilharmonie den 100. von John Coltrane (14. November). Und im Prinzregententheater erinnern Christian „The Voice“ Brückner (die deutsche Stimme von Robert De Niro und vielen anderen) und das Martin Auer Quintett mit Lesung und Konzert an den 100. von Miles Davis (19. November).

Zum Abschluss noch ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus in die Region. Dort ist nach längerer Zeit wieder einmal die einst oft in München bejubelte Sängerin Malia zu sehen (Veranstaltungsforum Fürstenfeld, 29. Oktober). Und bei den Ottobrunner Konzerten gibt sich der herausragende indische Perkussionist, Schlagzeuger und Sänger – sowie Begleiter zahlloser Stars von John McLaughlin bis Jan Garbarek – Trilok Gurtu die Ehre (14. November).