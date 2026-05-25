Auch der Jazz geht in die Pfingstferien, hat man den Eindruck, jedenfalls was die großen Namen angeht. Um gleich danach auch noch im WM-Loch zu verschwinden. Was natürlich Chancen für andere eröffnet. So gibt es jetzt viel Platz für die öffentlichen Prüfungskonzerte der Musikhochschule, für die sich schon seit Jahren die Unterfahrt geöffnet hat. Und die extrem beliebt sind, weil sich stets ein Blick in die Zukunft des Jazz erhaschen lässt. Einige, die dort vorgespielt haben, sind inzwischen Stars mindestens der nationalen Szene.

Jeweils drei Prüflinge treten pro Abend in der Unterfahrt ab 20 Uhr mit ihren Bands auf. Am 27. Mai sind es der Pianist Marco Diewald und die Bassistinnen Susi Lotter und Nataliia Zaichenko. Wobei man es bei der bereits mehrfach preisgekrönten und in vielen renommierten Bands spielenden Susi Lotter gar nicht glauben mag, dass es erst ihr Bachelor-Konzert ist. Am 2. Juni geht es mit den drei Saxofonisten Linus Coutureau, Khasar Ganbaatar und Gregor Bürger weiter. Freunde des Jazzgesangs kommen am 5. Juni auf ihre Kosten, bei der sich als Jazz-Entertainerin verstehenden Sophia Axtmann, der souligen Renata Birta und der auch in Klassik und Pop verwurzelten Isabella Stricker. Das Schlagzeug dominiert dann den 9. Juni, mit den Drummern Jakob Eberl, Quirin Birzer und Leon Graf.

Zwei weitere Abende mit jeweils gleich vier Prüfungskonzerten finden danach noch im Saal X des Gasteig HP8 statt. Am 11. Juni ab 18 Uhr mit den Sängerinnen Lea Reichel und Lisay Torranzo Hernández sowie der Bassistin Ida Valentina Koch und dem Bassisten Rafael De Sousa Lima. Ein reiner Gitarrenabend beschließt den Reigen am 23. Juni. Ab 17.30 Uhr zeigen Niklas Rehle, Jan Schrüllkamp, Rei Kondakciu und Rafael Kindermann, was sie an den Saiten drauf haben.

Aber zurück in die letzten Mai-Tage. Mit der inzwischen fest im europäischen Tour-Kalender integrierten japanisch-schweizer Sängerin Yumi Ito (28. Mai) und der mit den Streichern Théo Ceccaldi, Vincent Courtois und Henning Sieverts sowie Klarinettistin Hélène Duret und Schlagzeugerin Eva Klesse besetzten Super-Band Thérapie de Couple des schon lange in Frankreich lebenden Saxofonisten Daniel Erdmann (29. Mai) kommt dann doch noch internationaler Glanz in die Unterfahrt-Hütte.

Die japanisch-schweizerische Sängerin Yumi Ito ist am 28. Mai zu hören. Oliver Hochkeppel

Was sich im frühen Juni beim britischen Lighthouse Trio des Saxofonisten Tim Garland mit dem Star-Pianisten Gwilym Simcock und dem Perkussionisten Asaf Sirkis (4. Juni) sowie dem sein Debüt-Album vorstellenden Cosmic Trio des wilden jungen spanischen Vibrafonisten Andrés Coll fortsetzt (6. Juni). Als weitere Unterfahrt-Highlights des dürren WM-Monats sei auf das Tribute von Kilian Sladek und Santa Šillere zum 100. Geburtstag von Tony Bennett hingewiesen, das dessen berühmte „Star Duets“ wieder aufleben lässt (12. Juni). Auf das Power-Quartett Web Web mit Tony Lakatos, Robert di Gioia, Christian von Kaphengst und Chris Gall (17. Juni) sowie auf den Auftritt der inzwischen fast allgegenwärtigen, derzeit als Artist in Residence in der Villa Waldberta weilenden Schlagzeugerin Sun-Mi Hong mit ihrem Quartett Noctilume (19. Juni).

Im Bergson ist Kilian Sladek in anderer, souligerer Rolle beim Gipfeltreffen mit Saxofon-Jungstar Jakob Manz zu sehen (30. Mai). Dann das zauberhafte und berührende Duo der albanisch-schweizerischen Sängerin Elina Duni und des britischen Gitarristen Rob Luft im Rahmen der BR-Clubkonzerte (3. Juni) und schließlich der große Aufschlag der NDR Bigband zusammen mit dem Hip-Hop-Electro-Jazz-Quartett Toytoy (13. Juni).

Kilian Sladek lässt den Soul raus – am 30. Mai im Bergson. Oliver Hochkeppel

In der Pasinger Fabrik treffen im Konzertprogramm zur „United by Jazz“-Ausstellung erst bei Niq Exchange die Renner-Brüder auf Pianistin Svetlana Marinchenko (10. Juni), bevor mit dem Sänger Erik Leuthäuser und seinem Quartett eine der Leitfiguren des queeren Jazz zu Gast ist (13. Juni). Beim „Jazz +“ in der Seidlvilla ist diesmal das avantgardistische Duo der Sängerin Cansu Tanrıkulu und des Bassisten Nick Dunston zu erleben (16. Juni).

Wer mehr auf R&B, Blues und Soul steht, ist im Bayerischen Hof an der richtigen Adresse. Erst mit dem US-Quartett des Star-Duos Will Jacobs & Marcos Coll (9. Juni), dann mit dem heimischen Trio Hattori Hanzi des Vintage-Tastenfuches Hansi Enzensperger (10. Juni). Der neue Night-Club-Programmchef San2 spielt selbst im Lustspielhaus (13. Juni). Und einen Superstar für die Isarphilharmonie hat es dann doch noch: Gitarrist Pat Metheny gibt sich mit seinem Quartett Side-Eye III+ die Ehre (17. Juni).