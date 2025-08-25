Auch wenn es hart klingt: Die Sommerpause ist so gut wie vorbei. Anderswo schon lange, nur wir Ferien-Spätstarter in Bayern sehen den September noch halb als Urlaubsmonat, halb als Aufwärmzeit für die Wiesn. Der Münchner Jazzbetrieb indes fährt wieder komplett hoch.

Beim Platzhirschen Unterfahrt geht es – wie schon berichtet – nach zweimonatiger Umbau-Pause am 28. August wieder los. Der gewohnte Aufgalopp internationaler Größen hält dann unter anderem bereit: Kneebody, das Quartett um den Saxofonisten Ben Wendel, das in 25 Jahren ein Stil-Blending mit ganz eigenem Sound entwickelt hat (1. September). Genau so alt ist das Trio Ivoire, entanden aus der Begegnung des Kölner Pianisten Hans Lüdemann mit dem spektakulären Balafon-Spieler Aly Keïta von der Elfenbeinküste (3. September). Verglichen damit jugendlich und mit seinem Electronica-Jazz sehr angesagt ist das von australischen Wrestlern und Surfern gegründete Trio Brekky Boy (2. September).

Außerdem wäre da Pietre, das eigene Projekt des italienischen Bassisten Alessandro Fongaro, der bislang bei der aktell die Szene erobernden Schlagzeugerin Sun-Mi Hong in Erscheinung getreten ist – und die auch bei ihm mitspielt (6. September). Dann der Klezmer-Musik-Revolutionär David Krakauer (10. September) und Christian Muthspiel mit seinem Orjazztra Vienna, das in gewisser Weise das Erbe des legendären Vienna Art Orchestra angetreten hat (11. September).

Seit 25 Jahren ein eigener Sound: das amerikanische Quartett Kneebody. (Foto: oh)

Gegen Monatsende kommen bewährte Helden des norwegischen Jazz, erst der Saxofonist Trygve Seim im Duo mit dem Akkordeonisten Frode Haltli (24. September), dann die Sängerin Torun Eriksen (25. September). Das letzte Wort hat im September noch einmal jemand aus dem Mutterland des Jazz: Die sehr rasch zu den Großen ihres Fachs aufgestiegene amerikanische Cellistin Tomeka Reid mit ihrem Quartett (30. September).

Aber natürlich sind auch die Besten und inzwischen auch international immer stärker Beachteten der heimischen Szene vertreten. Etwa mit dem Gitarristen Philipp Schiekep (5. September) oder dem Piano/Trompete-Duo Luca Zambito & Julian Hesse (12. September). Oder mit dem jungen Pianisten Vitaly Burtsev, der sein Debüt-Album vorstellt (9. September). In seinem Trio bedient Nils Kugelmann den Bass, der wohl größte Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit, was sein Instrument betrifft. Was wiederum im Piano-Fach für seine Lebensgefährtin Shuteen Erdenebaatar gilt. Im Duo der beiden spielt Kugelmann mal nicht Bass, sondern Kontra-Altklarinette (13. September). Aus der souligen Fraktion der Szene präsentiert Tom Reinbrechts The Cat’s Table das soeben erschienene hochenergetische Debütalbum (16. September).

Aber auch im MUG- Tonnengewölbe nebenan tut sich was. Der auf experimentelle Improvisationsmusik abonnierte Verein Offene Ohren startet mit zwei Konzerten in die Herbst/Wintersaison. Am 5. September präsentiert sich das deutsch-italienische Trio TAU, am 12. dann das Duo des Schlagzeug-Veteranen Willi Kellers und der britischen Saxofonistin Juli Sassoon. Im Schwere Reiter darf der aktuelle Stipendiat der Villa Waldberta Christopher Dell, herausragender Vibrafonist, Komponist und Vordenker, eine Art Abschlussfestival bestreiten, zusammen mit dem Münchner Ensemble Der gelbe Klang, mit dem Gitarristen Gunnar Geisse und in seinem angestammten Trio mit Jonas Westergaard und Christian Lillinger (12. bis 14. September).

Beim Jazz+ in der Schwabinger Seidlvilla geht es mit dem Schweizer Saxofonisten Christof Irniger und seinem hochkarätig international besetzten Quartett weiter (9. September), auch das Boxwerk läutet die nächste Konzert-Runde mit seiner Hochdruck-Hausband Uppercut Jazz Combo ein (13. September). „Jazz meets Klassik“ heißt es bei einem Odeon-Konzert des Münchner Konzertvereins mit Florian Trübsbach, Khasar Ganbataar, Henning Sieverts und Pablo Struff in der Allerheiligenhofkirche (6. September), und das Künstlerhaus bespielen Tizian Jost & Katrin Aveson mit ihrem neuen Programm „Female Instincts“, das Gedichte von Lyrikerinnen in eigenen Vertonungen vorstellt.

Bleibt noch die Jazzbar Vogler, in der immer öfter internationale Stars (meist begleitet von den heimischen Fachkräften) zu Besuch sind. Der Schweizer Trompeter Daniel Nösig etwa (12. und 13. September), der französische Saxofonist David Sauzey (23. September), die in Dänemark lebende amerikanische Bassistin und Sängerin Kristin Korb (27. September) oder allen voran Herry Allen, einer der letzten großen Saxofonisten des klassischen Jazz (26. September).