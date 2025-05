Nachdem wir uns bei den letzten Jazz -Tipps auf die internationalen Gäste konzentriert haben, fangen wir jetzt einmal mit den Einheimischen an. Im Einstein geht es am Montag, 12. Mai, in der neuen Reihe „Einsteins Piano“ mit einem Solo von Tim Allhoff weiter. Der mit allen einschlägigen Preisen dekorierte Wahl-Münchner ging zuletzt den umgekehrten Weg vieler Kollegen: vom Jazz zurück zur Klassik. Sein im Februar erschienenes zehntes Album mit Werken von Johann Sebastian Bach war seine erste rein klassische Einspielung. Sein Solo im Einstein wird aber Stil- und Genre-überschreitend sein.

Am 16. Mai kann man sich das Jubiläum der Groove Sistaz vormerken. Die Münchner Frauen-Big-Band feiert ihr Zehnjähriges mit einem Konzert im Saal X des Gasteigs HP8 unter dem Titel – na klar – „We Are Family“. Für weitere besondere Auftritte hiesiger Jazzer muss man danach bis zum Monatsende warten. Bis zum 27. Mai etwa, wenn im Vogler Ira Błażejewska mal nicht mit ihren Dystopianern, sondern ganz intim im Duo ihre jazzigen Elektro-Chansons vorträgt.

Danach geht es Schlag auf Schlag. Binnen vier Tagen präsentieren drei herausragende Vertreter des jungen deutschen Jazz (und angrenzender Gebiete) in der Unterfahrt ihre neuen Alben. Beginnend mit dem Psychedelic-Global-Groove-Electro-Jazz des erfolgreichen Quintetts Fazer, das am 28. Mai ihr viertes Studio-Album „Yamaha“ aus der Taufe hebt. Tags darauf klopft die bezaubernde Sängerin Alma Naidu mit ihrem zweiten Werk „Redefine“ ihre Musik und die Zeit, in der wir leben, noch einmal gründlich auf Zusammenhänge ab (29. Mai).

Und am 31. Mai gibt sich der Trompeter und aktuelle Deutsche Jazzpreisträger Jakob Bänsch mit seinem zweiten Album All The Others die Ehre. Der amerikanische Kritiker Bill Milkowski meinte einst, er habe seit Wynton Marsalis kein besseres Debüt gehört. Bänsch ist seitdem aber – wie man zum Beispiel gerade beim Kemptener Jazzfrühling hören konnte – noch besser geworden. Was praktisch identisch für den Bassisten Nils Kugelmann gilt, noch ein preisgekrönter Shootingstar, der eine Woche später sein zweites Act-Album vorstellt: „Life Score“ ist der Soundtrack zu einem noch recht jungen Leben, in dem sich aber schon filmreif viel ereignet hat (7. Juni).

Kleine Frau ganz groß: Die zwischen Japan und den USA pendelnde Star-Pianistin Hiromi Uehara kommt mal wieder nach München, in die Isarphilharmonie. (Foto: Mitsuru Nishimura)

Wir wollen nicht verschweigen, dass zwischendurch auch diverse ausländische, diesmal fast ausschließlich amerikanische Stars in München Station machen. Das geht in der Unterfahrt am 15. Mai mit dem All-Star-Trio des Trompeters Ralph Alessi (mit Jim Black und Marc Ducret) und am 16. mit der Verbeugung der Sängerin Zara McFarlane vor der großen Sarah Vaughan los. Und setzt sich mit der kurioserweise noch nicht ausverkauften Kombination des besten Jazzsängers unserer Zeit, Kurt Elling, mit dem bluesigen Gitarristen Charlie Hunter fort, einem Kandidaten für das Konzert des Jahres (18. Mai).

Der Vater klassischer Schlagwerker, der Zwillingsbruder Marcus ein herausragender Saxofonist – Drummer E.J. Strickland hat Musik und Rhythmus in den Genen. (Foto: Shervin Lainez)

Des Weiteren erklimmen noch in diesem Monat das Funk-Jazz-Quartett FORQ (20. Mai), das Trio des Snarky Puppy-Pianisten Bill Laurence (22. Mai), das Trio des Schlagzeugers E. J. Strickland (24. Mai), der in Brooklyn residierende israelische Filigran-Pianist Shai Maestro (diesmal solo mit „Miniatures & Tales“, 27. Mai) die Bühne der Unterfahrt.

Bereits am 23. Mai gibt es ein Wiedersehen mit der japanisch-amerikanischen Pianistin Hiromi und ihrem „Sonic Wonder Land“. Im inzwischen gewohnt großen Rahmen, diesmal dem der Isarphilharmonie, prüft die zierliche Frau mit ihrem kraftvollen Fusion-Jazz die Klaviatur jedes Konzertflügels.