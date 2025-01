Schon im Januar waren besonders viele herausragende Jazzpianistinnen und -pianisten in München zu erleben. Im Februar geht es munter so weiter. Und natürlich ist die Unterfahrt wieder die erste Adresse. Vom 4. Februar an sind dort schon mal vier Tage am Stück Tastenzauberer zu Gast. Los geht das mit dem in Frankreich lebenden Israeli Yonathan Avishai . Viele kennen ihn vor allem als Begleiter des Trompeters Avishai Cohen, doch inzwischen hat er sich auch mit seinem eigenen Trio als einer der interessantesten Geschichtenerzähler am Klavier etabliert.

Tags darauf ist dann die Schweizerin Sylvie Courvoisier mit ihrem Trio zu Gast. Und weil sie schon seit mehr als 25 Jahren ein Teil der Szene ihrer Wahlheimat New York ist, begleiten der großartige Bassist Drew Gress und der gefragte Drummer Kenny Wollesen ihren Straight-Ahead-Jazz (5. Februar). Nicht der Frontmann, sondern gleichberechtigter Teil des europäischen Allstar-Trios Lotus Flower ist der Pianist Bruno Angelini, an der Seite der Saxofonistinnen Angelika Niescier und Sakina Abdou (6. Februar). Genau wie im Überraschungs-Duo mit den deutschen Shootingstars Johanna Summer und Jakob Manz – überraschend, weil die Pianistin Summer mit Klassik-Bearbeitungen bekannt wurde, der Saxofonist Manz aber mit druckvollem Groove-Jazz – ohnehin keiner über dem anderen steht (7. Februar).

Nach einer kleinen Pianopause gibt es dann den Norweger Kjetil Mulelid mit seinem Trio zu entdecken, ein neuer virtuoser Wandler des „nordic sound“ (12. Februar). Gleich danach kann man dem neuen schwedischen Act-Star Joel Lyssarides zusehen, wie er im Duo mit dem Bouzouki-Virtuosen Georgios Prokopiou seine griechischen Wurzeln erkundet (13. Februar).

Am 20. Februar stellt Elliot Galvin, neben Kit Downes der bei uns bekannteste britische Pianist, mit seinem Quartett sein neues Album „The Ruin“ vor. Eine diesmal Klavier mit Electronics mixende Abenteuerreise, wie man sie von dem Mann mit dem unverwechselbaren, stets überraschenden Stil gewohnt ist. Der Abend mit dem aktuell vielleicht angesagtesten US-Pianisten Sullivan Fortner am 21. ist bereits ausverkauft, genau wie das Jubiläum (25-jähriges Bestehen!) von Triosence, in dem Pianist Bernhard Schüler eine wesentliche Rolle spielt.

Überraschungs-Duo: Johanna Summer und Jakob Manz treten am 7. Februar auf. (Foto: Tibor Bozi/ACT)

Grandiose Pianisten gibt es aber nicht nur in der Unterfahrt. Der bereits erwähnte Kit Downes ist im Trio mit der Saxofonistin Camila Nebbia und Schlagzeuger Andrew Lisle beim „Jazz+“ in der Seidlvilla zu Gast (11. Februar). Und in Voglers Jazzbar spielt gleich zwei Tage lang der New Yorker Veteran David Hazeltine mit seinem klassischen Modern Jazz Trio (25. und 26. Februar).

Und sonst? Vor allem Sängerinnen ragen zwischen den Pianisten hervor. In der Unterfahrt zuerst Frankreichs Vokal-Export Nummer eins Camille Bertault, die einen in der Unterfahrt im Quintett mit einem Bonjour mon amour begrüßt (8. Februar). Später gibt es ebenfalls in der Unterfahrt ein Wiedersehen mit Jane Monheit, die Anfang der 2000er-Jahre neben Diana Krall und Norah Jones einen anhaltenden Sängerinnen-Boom begründete (26. Februar.) Den Monat beschließt dort die britisch-amerikanische Pop- und Soul-Jazzerin Lucy Woodward mit ihren Rocketeers (28. Februar).

Im Vogler kann man die polnische Sängerin Amiya bei ihrem München-Debüt entdecken (19. Februar), ebenso wie die Südafrikanerin Simangele Mashazi (27. Februar bis 1. März), eine wirkliche Miriam Makeeba-Nachfolgerin.