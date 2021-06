Von Oliver Hochkeppel

Fast alles geht wieder, nur die Clubs sind nach wie vor in den Untiefen der Bürokratie versunken. Auch in die Unterfahrt darf nach wie vor kein Publikum. Also wird munter weitergestreamt. Am Freitag das Trio des preisgekrönten 35-jährigen Kölner Pianisten Constantin Krahmer, der dafür den Schlagzeuger Leif Berger und den amerikanischen Star-Bassisten Thomas Morgen rekrutiert hat. Tags darauf Pure Desmond, das Quartett des österreichischen Altsaxofonisten Lorenz Hargassner, das sich mit der coolen Eleganz des namensgebenden Vorbildes diesmal die Musik aus den James-Bond-Filmen vornimmt. Eine Entdeckung steht am Sonntag an. Selbst den meisten Jazzkennern dürfte der finnische Pianist Tuomas Turunen bislang unbekannt sein - es sei denn, sie hätten sich in die Siegerlisten des Piano-Wettbewerbs beim Montreux Jazz Festival (Spezialpreis der Jury 2010) oder die Besetzungslisten der Alben des schwedischen Schlagzeugers Emil Brandqvist vertieft. Jetzt stellt sich Turunen mit seinem Solo-Werk "Ornaments Of Time" vor. Und zieht uns mit zartem, Melodie-betontem, äußerst abwechslungsreichem Jazz zwischen Klassik und Nordic Sound in seinen Bann. Mit frischem Wind geht es in der Woche darauf weiter. Von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Juni folgen die nächsten öffentlichen Abschlusskonzerte des Jazzinstituts der Musikhochschule, mit Pianisten (Hannes Stollsteimer und Svetlana Marinchenko), Schlagzeugern (Nathan Carruthers und Valentin Renner) sowie Gitarristen (Tom Förster und Simon Harscheidt).

Constantin Krahmer Trio, Fr., 11. Juni, Pure Desmond, Sa., 12. Juni, Tuomas Turunen, So., 13. Juni, jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, www.unterfahrt.de