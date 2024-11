Über vieles kann man derzeit in Aporie geraten, zum Beispiel bei der Frage, warum es nachhaltig berührende Hörerlebnisse immer schwerer haben. Denn für die zwei aktuellsten Jazz - Konzerte dürfte man wegen der Virtuosität und kreativen Potenz der Interpreten eigentlich keine Karten mehr bekommen. Die gibt es aber noch, sowohl für den kubanischen Pianisten Alfredo Rodríguez – ein Zögling und Liebling des gerade verstorbenen Quincy Jones – im Prinzregententheater (20. November). Wie für das argentinisch-peruanische Duo Sofia Rei & Jorge Roeder – sie als Singer-Songwriterin eine der wichtigsten musikalischen Botschafterinnen ihres Kontinents, er einer der ausdrucksvollsten Bassisten, der bei Julian Lage und Shai Maestro spielte – in der Unterfahrt (21. Oktober).

Immerhin, die Unterfahrt gehört zu den wenigen verbliebenen Jazz-Venues, in die man auch mal nicht mehr reinkommt: Bei Vincent Peirani und Alma Naidu in dieser Woche zum Beispiel. Doch bei diversen Hochkarätern sind in den kommenden Wochen noch Plätze verfügbar: Beim neuen Damen-Trio Last Chance To Misbehave mit der Pianistin Julia Hülsmann und den Sängerinnen Cansu Tanrikulu und Mia Knop Jacobsen etwa, die ihre unterschiedlichen Backgrounds zu einem exprimentellen Folk-Jazz zusammenbringen (23. November).

Oder beim norwegischen Gitarristen Eivind Aarset, der mit seinem Quartett Sonic Codex wieder auf unverwechselbare Weise seinen freien Metal-Jazz zelebriert (27. November). Beim Schlagzeuger Peter Gall, der mit seinem Quintett schon den BMW Welt Jazz Award gewann (29. November). Im Dezember dann beim europäischen Allstar-Trio Multiverse mit Ivo Neame, Jim Hart und Daniel Erdmann (3. Dezember), beim 80-jährigen US-Piano-Veteranen George Cables (5. Dezember) oder beim seit genau 30 Jahren zur europäischen Elite gehörenden polnischen Marcin Wasilewski Trio (6. Dezember).

In den großen Häusern ist Jazz aktuell rar und macht sich dann auch noch Konkurrenz: Jeweils am 3. Dezember sind der swingende Schauspielstar Ulrich Tukur mit seinen Rhythm Boys in der Isarphilharmonie und der norwegische ECM-Saxofon-Star Jan Garbarek im Prinzregententheater zu Gast. Gelegenheit, mal wieder auf den monatlichen „Jazz+“ in der Schwabinger Seidlvilla hinzuweisen, und auf das Sonderkonzert zum 30-jährigen Bestehen der Reihe, zu dem das herausragende Klaviertrio von Achim Kaufmann, Nick Dunston und Mariá Portugal geladen ist (23. November).

Die Brasilianerin Liz Rosa singt am 26. und 27. November in der Jazzbar Vogler. (Foto: Pedro Medeiros)

Und vehement auf die Jazzbar Vogler, in der sich immer öfter nicht nur die Locals tummeln, sondern auch internationale Größen auf der Durchreise. Auch weil der Schlagzeuger Xaver Hellmeier ein Spezialist dafür ist, US-Stars auf Tour zu bringen (und zu begleiten), so jetzt die inzwischen in Paris lebende Sängerin Angela Grey (21. November) und die in Graz lehrende Sängerin und Pianistin Dena DeRose (29. und 30. November), beide lange in der New Yorker Szene erfolgreich. Dort war ja neun Jahre lang auch Tastenfex Matthias Bublath zugange, und dank dieser Kontakte präsentiert er jetzt die brasilianische Sängerin Liz Rosa (26. und 27. November).

Schließlich präsentieren sich mit The New Conrad Miller Trio –hinter dem sich der niederländische Pianist Coen Molenaar verbirgt – auf Album Release Tour (28. November) und dem Quartett des britischen Trompeters Steve Fishwick (5. und 6. Dezember) weitere internationale Gäste im Vogler.