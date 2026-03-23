Eines dieser besonderen Jazz -Wochenenden des Jahres steht an. Gleich mehrere herausragende Künstler buhlen um die Gunst des Publikums: am Freitag zwei ihr Fach anführende männliche Instrumentalisten, am Samstag drei besondere Sängerinnen.

Da wäre als erster Brad Mehldau, der die Jazzszene wohl wie kein anderer Pianist seiner Generation beeinflusst hat. Der 55-jährige Amerikaner mit Vorliebe für deutsche Philosophen und deutsche Klassik gilt nicht nur als Begründer der Neoromantik im Jazz, er hat mit seinem langjährigen „Art of the Trio“-Zyklus mit Larry Grenardier am Bass und Jeff Ballard am Schlagzeug das klassische Jazz-Klaviertrio neu belebt und definiert. Immer improvisatorisch, spielt er sich durch die halbe Musikgeschichte: Von Jazz-Standards und Eigenkompositionen über seine genialen „After Bach“-Neoklassik und Adaptionen von David Bowie oder Neil Young bis zu viel beachteten Radiohead- und Beatles-Versionen.

Das Ergebnis ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis: Bei Mehldau sprengen auch komplexe Klänge nie den Verständnisrahmen. Selbst das Dissonante, Atonale wird bei ihm Wohlklang. Nach seiner Trio-Ära hat er das in den verschiedensten Konstellationen vorgeführt, vor allem im Duett. Mit seiner Frau, der Jazz-Sängerin Fleurine ebenso wie mit den klassischen Stimmen Sophie van Otter und Ian Bostridge. Mit dem Bassisten Charlie Haden, dem Mandolinisten Chris Thile oder dem Schlagzeuger Marc Giuliana.

Aktuell angesagter Alleskönner: der amerikanische Trompeter Theo Croker. Oliver Hochkeppel

Im Prinzregententheater ist nun ein alter Buddy an seiner Seite: mit Christian McBride, einem der herausragenden Bassisten des Modern Jazz (elffacher Grammy-Gewinner!), hat Mehldau schon in jungen Jahren bei Joshua Redman gespielt. Freilich wird man sich selbst um Restkarten wohl vergeblich bemühen, das Konzert ist seit Langem ausverkauft.

Als Ausweichtermin (für den es noch Karten gibt) böte sich der Auftritt von Theo Croker an, dem im Moment wohl angesagtesten Trompeter der Jazzszene. Erst vor wenigen Tagen hat er mit einer Miles-Davis-Hommage das Publikum der Jazzwoche Burghausen begeistert, im Bergson spielt er jetzt sein aktuelles Programm „Dream Manifest“. Da flirtet der Mann, der alles blasen kann, unter anderem mit Hip-Hop, Soul und Psychedelic. Ein opulentes, von seinen klaren klangästhetischen Vorstellungen zusammengehaltenes Klanggebirge, das dank der Akustik des Elektra Tonquartiers bestimmt ein besonderes Erlebnis wird.

Man könnte tags darauf gleich wieder ins Bergson pilgern. Wenn nämlich mit Mica Millar eine der interessantesten Stimmen aus Großbritannien zu Gast ist. Mit ihrer energischen Soul-Röhre bewegt sich die junge Frau aus Manchester in den Fußspuren von Lisa Stansfield oder Amy Whinehouse. Ein Gesangskraftwerk mit Botschaft, das bereits als Support von Stevie Wonder, Lionel Ritchie oder Gregory Porter eingesetzt war, bei uns aber erst noch zu entdecken ist. Andere haben das schon getan: Ihr zweites Album „A Little Bit of Me“ hat sie nun in den geschichtsträchtigen Miraval Studios (zum Beispiel nahmen Pink Floyd da „The Wall“ auf) in der Provence einspielen dürfen, das inzwischen Brad Pitt gehört.

Es gibt aber harte Konkurrenz. In den Kammerspielen tritt parallel zu Millar Enji auf. Mit ihrer bewegenden, mal feinst lyrischen, mal explodierenden Stimme und ihrem Mix aus Jazz und mongolischer Volksmusik wurde sie zum ersten großen Versprechen der Kooperation des Münchner Jazz Instituts mit der Musikhochschule in Ulan Bator. Ihre Alben, erst auf Enja, dann auf dem Squama Label, sorgten für Furore. Hier stellt sie jetzt erstmals ein neues All-Star-Projekt „types“ vor: Neben ihrem ständigen Begleiter Paul Brändle an der Gitarre und ihrem „Plattenboss“ Martin Brugger an Bass und Elektronik sind mit dem Pianisten Elliot Galvin, dem Bassisten Robert Landfermann, dem Schlagzeuger Julian Sartorius und dem Elektroniker Konrad Wehrmeister echte Koryphäen der europäischen Szene am Start.

Und dann wäre da noch Hanna Sikasa aus Augsburg. Eine Jazz-beeinflusste Singer/Songwriterin, die ohne ihre Babypausen wohl schon viel bekannter wäre. Und die es wegen ihrer betörend schönen Songs schon lange sein müsste. Wovon man sich jetzt im Bellevue di Monaco überzeugen kann. In seine dortige Reihe hat der kongolesische Sänger, Pianist und Produzent Guy-El Mabiala Sikasa eingeladen. Der Eintritt ist hier frei.