Mein geschätzter Kollege Michael Zirnstein hat neulich in seiner Pop-Vorschau die Charakteristika und Spielarten des deutschen Schlagers mustergültig ausgebreitet. Im Jazz wäre so etwas mittlerweile unmöglich. Zu sehr ist der Genrebegriff zum bedeutungsentleerten Etikett für völlig unterschiedliche, nur noch in einer offenen Spielhaltung vereinte Musik geworden. „Ist das noch Jazz?“, ist vermutlich inzwischen die meistgestellte Frage bei als Jazz angekündigten Konzerten. Die Antwort muss einen nicht interessieren, solange es sich um gute Musik handelt. Und davon gibt es im Münchner „Jazz“-Programm des Monats April reichlich, eben in allen denkbaren Spielarten.

Mit nicht nur wegen der Lagen Alt/Sopran und Bariton sehr unterschiedlichem Gesang geht es gleich los. Die preisgekrönte Berliner Sängerin Celine Rudolph verbindet ihre deutschen und französischen Wurzeln seit jeher mit ihren weltmusikalischen, speziell afrikanischen Vorlieben. In ihrem aktuellen Programm „Amaré“ (so auch der CD-Titel) widmet sie sich im Trio mit dem Gitarristen João Luis Nogueira und dem Pianisten Henrique Gomide ganz den vielen Facetten der brasilianischen Musik (Bergson, 1. April).

Seit langem eine der variabelsten, für Weltmusik offenen Stimmen der deutschen Jazzszene: Celine Rudolph Oliver Hochkeppel

Der Amerikaner Tyreek McDole, der für sein München-Debüt beim Jazz Sommer im vergangenen Juli viel Lob einheimste („Was für ein Sänger ... eine große Entdeckung“, schrieb Ssirus Pakzad in der AZ), steht dagegen eher für eine evolutionäre Weiterentwicklung des klassischen amerikanischen Crooner-Gesangs. Insbesondere, indem er seine ungemein wendige, immer klug und passend eingesetzte Stimme als Teil der Band versteht (Unterfahrt, 1. April).

Drei Nummern runtergedimmt, von der Nacht und dem Film noir inspiriert, ist die Musik des Pianisten Kilian Kemmer, der sich bei seinem München-Auftritt dafür mit dem Saxofonisten Matthieu Bordenave verstärkt (Unterfahrt, 2. April). Seine Wurzeln in einer eher tagesgrellen Latin-Musik mit der Polyrhythmik und Mikrotonalität des Contempory Jazz verbindet wiederum der Bassist Brandon López. Für seinen Unterfahrt-Auftritt hat er sich den altgedienten Viola-Zauberer Mat Maneri und die aktuell allgegenwärtige junge Schlagzeugerin Sun-Mi Hong an die Seite geholt (Unterfahrt, 7. April). Er übergibt sozusagen an Beate Lech. Die Norwegerin ist unter dem Künstlernamen Beady Belle eine Veteranin des loungigen Nu-Jazz, bei dem sich – schon weil er ganz ohne Soli auskommt – schon vor 25 Jahren viele fragten, ob das noch Jazz ist. Heute zweifelt daran niemand mehr (Unterfahrt, 8. März).

Eine feste Größe der modernen amerikanischen Szene ist seit Langem das Allstar-Orgel-Trio des Hammond-Großmeisters Larry Goldings mit dem Gitarristen Peter Bernstein und dem – eine Zeit lang die Drummer-Stilistik dominierenden – Schlagzeuger Bill Stewart (Unterfahrt, 9. April). Während das israelische Trio Shalosh sich das Beste aus allen Jazz-, Rock-, Pop- und Klassik-Welten für seinen hochenergetischen World-Jazz zusammenholt (Unterfahrt, 10. April). Wohingegen die Natur die Inspiration für den poetischen Klavierjazz der aufstrebenden kanadischen Pianistin Gentiane MG ist, getreu des Programmtitels „Can You Hear The Birds?“ (Unterfahrt, 11. April).

Jazz für alle könnte wiederum das Motto von Till Brönner heißen. Der Trompetenentertainer ist nicht ohne Grund Deutschlands erfolgreichster Jazzer. Bei der aktuellen Tour ist seine Italien-Liebe (für die er unlängst in München mit dem „Special Award Deutsch-Italienische Freundschaft“ ausgezeichnet wurde) das Thema, er interpretiert die prägende italienische Popkultur der Sechziger- bis Achtzigerjahre, also Klassiker der Cantautori und Hits von Lucio Battisti, Paolo Conte und anderer (Isarphilharmonie, 12. April).

Bringt frischen Wind in die Gypsy-Swing-Szene: Gitarrist Joscho Stephan Oliver Hochkeppel

Das boomende Gypsy-Swing-Revival führt Joscho Stephan zwei Tage lang ins Einstein. Wo der grandiose Gitarrist das Erbe Django Reinhardts nicht verwalten, sondern so erweitern und öffnen wird wie kaum ein anderer (Einstein, 13. und 14. April). Im Einstein wird auch die wiederaufgenommene, von Andreas Heuck kuratierte Reihe „Unheard“ fortgesetzt, die Newcomer präsentiert. Diesmal mit der vielversprechenden, aus Schweden stammenden, in Berlin lebenden Sängerin Irma Neumüller.

Definitiv keine Newcomer mehr sind der schwedische Pianist Jakob Karlzon, für seine eigenen jazzrockigen Alben ebenso bekannt wie als Begleiter von Viktoria Tolstoy und jetzt mit dem Power-Quartett Questar zu Gast (Unterfahrt, 16. April); der israelische Gitarrist Nitai Hershkovitz, den viele als aktuell spannendsten seines Fachs auf dem Zettel haben (Unterfahrt, 17. April); und der Trompeter Maquis Hill, der in seiner Heimat Chicago bereits Legendenstatus besitzt und jetzt im Quartett das Neueste aus seinem dortigen Composers Collective präsentiert (Unterfahrt, 21. April).