Ende April bis Anfang Mai machen auch oberbayerische Jazz -Freunde gerne mal einen Ausflug ins Allgäu. Gehört doch der Jazzfrühling Kempten zu den traditionsreichsten, größten und besten Festivals Bayerns. Und per Regionalexpress kann man sogar ein einzelnes Konzert problemlos besuchen. Heuer sind vom 25. April bis zum 3. Mai unter anderem die SWR Big Band mit Ida Sand (25.4.), Shake Stew (29.4.), das Andromeda Mega Express Orchestra (30.4.) und Marius Neset (2.5.) die Zugpferde. Neben vielen beliebten festen Einrichtungen wie den Blues-Frühschoppen und -Abendkonzerten im „Zum Stift“, dem Jazzfrühling-Wettbewerb (28.4.), der „Jazznacht“ in der ganzen Innenstadt (1. Mai) oder der noch jungen Reihe „Women in Jazz“ in der Allgäuhalle, heuer mit Antonia Dering (26.4.), Katrin Avison (27.4.), Eva Moreno (29.4., am 2.5. im Rahmen der Konzertreihe zur Ausstellung „United by Jazz“ auch in der Pasinger Fabrik) und SiEA (30.4.).

Freilich ist diesmal die Konkurrenz in München so groß wie selten. So ist schon parallel zum Auftakt am 25. April mit dem französischen Vibrafonisten Simon Moullier und seinem Quartett einer der spannendsten Aufsteiger der Szene – neben seinem neuen Album „Ceiba“ auch ausweislich jüngerer Projekte mit Teri Lyne Carrington, Laufey und Ben Wendel –erstmals in der Unterfahrt zu Gast. Tags darauf feiert Schlagzeug-Ikone Wolfgang Haffner seinen 60. Geburtstag und seine 40 Bühnenjahre in der Muffathalle. In diesem Nachholkonzert spielt er anders als bei der Jazzwoche Burghausen nicht mit vielen Gästen, sondern ganz intim im angestammten Trio.

Am 27. kann man zwischen dem ECM-Ästheten und Max.bab-Mitglied Benedikt Jahnel in der Solo-Piano-Reihe im Einstein oder der Big Band des Schlagzeugers, Jazz-Archivars und -Traditionalisten Michael Keul nebenan in der Unterfahrt wählen. Und am 28. wird es dann ganz wild. Vier Konzerte blicken gleichzeitig über den Tellerrand des reinen Jazz hinaus: In Richtung Soul geht es bei Lady Blackbird im Technikum. Funken stiebende Funk-Fusion bietet das Quartett FORQ aus dem Snarky Puppy-Dunstkreis in der Unterfahrt.

Zum Chanson schlägt die junge französische Sängerin und Geigerin Elise Vassallucci mit ihrem Quartet im Vogler die Brücke. Und ganz bei Neo-Klassik, Elektronica und Hip-Hop darf man den Pianisten Sofiane Pamart in der Isarphilharmonie verorten, den viele noch von der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris mit seinem brennenden Flügel in Erinnerung haben. Seinen ersten großen Auftritt hatte der Streaming- und Follower-König freilich einst beim Montreux Jazz Festival.

Funkenstiebende Funk-Fusion erlebt man bei „FORQ“. Andy LaViolette

Internationale Klasse folgt dann nahezu täglich in der Unterfahrt. Vom Trio des Spyro Gyra-Keyboarders Tom Schuman (29.4.) über das amerikanische Allstar-Quartett der Schweizer Pianistin Sylvie Courvoisier (30.4.) bis zu den Star-Gitarristen Gilad Hekselman (2.5.) und Lage Lund (7.5.). Und selbst im Vogler weht mit dem niederländischen Fusion-Keyboarder Conrad Miller (30.4.), dem in London lebenden israelischen Saxofon-Aktivisten Gilad Atzmon (5.5.) und der New Yorker Sängerin Dena DeRose (6. bis 8.5.) der Wind der großen weiten Welt.

Der Saxophonist James Carter spielt am 19. Mai in der Unterfahrt. Oliver Hochkeppel

Nach dem Festival ist ohnehin schon wieder vor dem Festival. Denn gleich am 8. Mai lädt der Jazz+ in der Seidlvilla wieder zu seinem, seine Monatsreihe krönenden, jährlichen Festival. Diesmal etwas abgespeckt mit nur zwei Bands, dem Duo der Pianistin Marta Warelis und der Bassistin Ingebrigt Håker Flaten und den drei Pariser Improvisationspoeten von Polybahn.

Nach einer kleinen Verschnaufpause geht es dann mit viel Prominenz weiter in einen heißen Mai. Das vielversprechende neue Duo des Schweizer Gesangsartisten Andreas Schaerer und des spanischen Tastenzauberers Daniel Garcia Diego (12.5.), der neue Jazzgeigen-Star Yilian Cañizares (15.5., bereits ausverkauft), Gitarren-Innovatorin Mary Halvorson (16.5.), Saxofon-Weltmeister James Carter (19.5., mit seinem Organ Trio) und der neue Vibrafon-Gott Joel Ross (20.5.) sind die fettesten Namen, alle in der Unterfahrt zu sehen.