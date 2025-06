Es gibt Leute, die beim Jazz in diesem Juni schon von einer Saure-Gurken-Zeit sprechen, weil es keine Konzerte in den großen Häusern gibt und die Festival-Saison erst danach beginnt. Doch schaut man genauer hin, was in den Clubs läuft, findet man jede Menge Weltklasse, Premieren und Überraschungen. Oft alles zusammen, und mehrheitlich vertreten durch junge Talente.

Das beginnt am 6. Juni in der Gypsy-Swing-Reihe im Einstein mit der Munich Connection des Gitarristen Joscho Stephan, der zu den interessantesten, thematisch breit aufgestellten Nachfolgern Django Reinhardts gehört (bereits ausverkauft). Nebenan in der Unterfahrt präsentiert zeitgleich der ukrainische Pianist Vadim Neselovskyi sein neues Solo-Programm. Nach der bewegenden Hommage an seine Heimatstadt Odessa widmet er sich jetzt der Musik von drei seiner Mentoren: dem Vibrafonisten Gary Burton, dem Pianisten Fred Hersch und dem Altsaxofonisten John Zorn.

Vor Kurzem ist der Bassist und Klarinettist Nils Kugelmann zusammen mit seiner Partnerin, der Pianistin Shuteen Erdenebaatar, nach Berlin gezogen – vermutlich der schmerzlichste Verlust für die Münchner Jazzszene seit Langem. Doch das Release-Konzert seines zweiten, beim Act-Label erschienenen Trio-Albums „Life Score“ findet in der alten Heimat statt. Und wie sich das gehört, ist der Auftritt am 7. Juni in seinem einstigen zweiten Wohnzimmer Unterfahrt bereits ausverkauft.

Münchner Gewächs, das jetzt von Berlin aus seine vielversprechende Karriere vorantreibt: Bassist Nils Kugelmann. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Ein ähnlicher Fall ist Wanja Slavin. Als einer der vielversprechendsten Saxofonisten Münchens ging er einst nach Berlin, wo er sein Glück fand. Nun kehrt auch er wieder einmal in seine frühere Heimatstadt zurück. In die „Jazz+“-Reihe in der Seidlvilla kommt er mit seiner neuen Band Libelle, wo er sich im Quintett mit jungen Wilden ganz der Improvisation über seine energiegeladenen, vielschichtigen, mitunter auch melancholischen Ideen widmet (10. Juni).

Eine Entscheidung zwischen Unterfahrt und Vogler muss man am 12. und 13. Juni treffen: erst beim Fernduell vom Projeto Transatlântico des Wiener Gitarristen Michi Ruzitschka und der bezaubernden brasilianischen Singer/Songwriterin Thamires Tannous mit dem Orgel-Allstar-Trio Deadeye des britischen Tastenzauberers Kit Downes. Dann bei den Parallel-Konzerten der das Great American Songbook zelebrierenden US-Sängerin Glenys Vargas und ihrem Gotham Jazz Project und des französischen Posaunisten, Sängers und Elektronikers Robinson Khoury, der mit seiner wuchtigen, und gewohnt rekombinierten Mixtur diverser Stile und Genres aktuell die wichtigsten Festivals rockt und als kommender Star gilt.

Im restlichen Monat hat die Unterfahrt dann das Feld weitgehend für sich allein. Im Angebot sind unter anderem: der Keyboarder des Fusion-Dauerbrenners Spyro Gyro Tom Schuman, hier erstmals im Akustiktrio (14. Juni). Das nächste britische Top-Talent, der junge Pianist Sultan Stevenson (17. Juni). Seine Landsfrau Emma Smith, die nicht zuletzt mit perfektem Styling die Ära der klassischen Jazzsängerinnen wieder aufleben lässt (24. Juni). Und am Monatsende die seit 25 Jahren in Kopenhagen lebende, viele Einflüsse verarbeitende Pianistin Makiko Hirabayashi mit ihrem fulminanten Weavers-Quartett (27. Juni) sowie der amerikanisch-israelische Supergitarrist Nir Felder, der erstmals nicht als Sideman, sondern als Bandleader kommt (28. Juni).

Luxemburgisch-deutsche Premiere: Das sehenswerte Duo Michel Reis/ Matthieu Bordenave (Foto: Oliver Hochkeppel)

Davor gibt es eine Deutschland-Premiere. In seiner Heimat Luxemburg beim „Like a Jazz Machine“ Festival präsentierte der Pianist Michel Reis vor Kurzem das von ihm initiierte Duo mit dem Münchner Saxofonisten Matthieu Bordenave, jetzt kommen die beiden mit ihrer filigran schwebenden Klangkunst in die Unterfahrt (25. Juni).

Sollten Ihnen einige Tage der Unterfahrt fehlen: Es sind auch schon wieder die öffentlichen Abschlusskonzerte des Jazz Instituts der Musikhochschule angelaufen. Wie immer eine inzwischen begehrte Möglichkeit, die Stars von morgen jeweils im Dreierpack schon heute zu hören, diesmal noch am 11. und vom 18. bis 20. Juni. Wobei Absolventen wie der Gitarrist Elias Prinz, die Sängerinnen Fernanda von Sachsen und Amelie Scheffels oder die Schlagzeuger Jakob Marsmann und Nate Carruthers schon etablierte, teilweise preisgekrönte Kräfte der Szene sind.