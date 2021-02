Von Oliver Hochkeppel

Seit einiger Zeit ist Martin Kälberer, der vor allem im Duo mit Werner Schmidbauer berühmt gewordene Omni-Instrumentalist, in eigener Sache eher als klangästhetischer Asket und Entschleuniger unterwegs. Als einer, der Musik als Gegenentwurf zur grassierenden Hektik und Dauerbeschallung versteht. Der Stillstand freilich, der seit fast einem Jahr auch und vor allem Musiker wie ihn im Griff hat, war damit nicht gemeint: "Diese neue Art Stille war ganz anders als die, die ich seit jeher auch in der Musik suche", schreibt Kälberer im Booklet seines soeben erschienenen Doppelalbums "Insightout".

Dass er die Pandemie-Politik für einen direkten Angriff auf die Kunstfreiheit hält, stellt er im Blog auf seiner Homepage klar: Künstler und Kulturschaffende würden seit bald einem Jahr "kaltgestellt und mit Alibiveranstaltungen und Unterstützungsversprechen vertröstet". Es scheine "großen Teilen der Entscheider komplett egal zu sein, dass wir uns hier gerade von einem essenziellen Teil unserer Identität verabschieden". Die wahre Funktion von Kunst und Kultur, "nämlich die Erkundung und Erforschung der Untiefen unserer Gesellschaft, der ständig zu erneuernde Versuch der Deutung unseres Daseins", würden nicht erkannt, nicht gewürdigt, oder womöglich sogar nicht gewünscht. Kunst würde endgültig zur reinen Dienstleistung degradiert. Den drohenden Verlust beschreibt er auch autobiografisch: "Ich war mit großer Begeisterung viele Jahre als musikalischer Dienstleister unterwegs, bin damit und daran gewachsen und habe mir meine musikalischen Wanderjahre damit finanzieren können. Bis zu dem Tag, an dem ich mich - in vollem Bewusstsein des damit verbundenen Risikos - dazu entschlossen habe, nur noch Musik zu machen, bei der ich mit dem Herzen dabei bin. Und ich habe dafür offene Ohren und Herzen gefunden. Wenn die Gesellschaft sich entscheidet, 'dass das weg kann', dann sollte sich nur jeder dessen bewusst sein."

Mit "Insightout" wehrt sich Kälberer auf seine künstlerische Weise. Auf der ersten CD verarbeitet er die Grenzerfahrung der ungewohnten Isolation ganz allein am Flügel. Unter den sieben einfach "Parts" betitelten Stücken findet sich zum Beispiel eine 16-minütige Meditation über ein Thema, entstanden im totalen Lockdown, als nicht einmal ein Klavierstimmer in Kälberers Studio durfte - was man auch hört und hören soll. Auf der zweiten CD hingegen spielte Kälberer drei Stücke in den Orchesterarrangements von Christian Elsässer ein, die für sein im August 2020 geplantes, natürlich ausgefallenes Geburtstagskonzert gedacht waren. Feine kammermusikalische Hymnen für ein Munich Music Factory benanntes siebenköpfiges Streicher- und Bläserensemble.

Zwei Aspekte also von Kälberers Suche nach "Klängen aus der Stille", die durch die Situation noch einmal geschärft wurde. Ob aber minimalistischer, serieller und freier oder opulenter und klassischer - Kälberer erzeugt mit seinem sicheren Gespür für Melodien, Klangfarben und Pausen wieder einmal ein grandioses Kopfkino. Als visueller Mensch, der sich vor allem von Bildern inspirieren lässt und dessen größtes Hobby die Fotografie ist, klingt Kälberers Musik wie schon beim Vorgängerprojekt "Baltasound" (das er parallel gerne weiter live spielen möchte) so bildhaft wie kaum eine andere. Es sind freilich nicht nur schöne Bilder, die da vor dem inneren Auge entstehen, sondern auch traurige, ergreifende, verstörende. Das darf nicht weg. Das muss auch wieder direkt und live erlebbar sein.

Martin Kälberer: "Insightout", Jazzhausrecords, Termine: www.martinkaelberer.com