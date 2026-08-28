Ob meteorologisch oder kalendarisch, der Sommer geht zu Ende. Und damit die Sommerferien. Im Münchner Jazz -Betrieb klingen sie mit den letzten eineinhalb „Summer Weeks“ in der Unterfahrt aus. Die fünf Abende vom 1. bis zum 5. September gehören dem Brückenbauer Mohcine Ramdan. Der aus Marokko stammende Linguist und Guimbri-Spieler hat vor zehn Jahren das Kollektiv Jisr , auf Deutsch „Brücke“, gegründet und ist damit zu einer integralen Figur der Münchner Szene geworden.

Wie integral, zeigen die Gäste, die er zum Jubiläum in die Unterfahrt holt. Am ersten Abend trifft er auf das französisch-marokkanische Fakir Trio. Am zweiten spielt er im Jisr Large Ensemble langjährige Verbündete auf die Bühne, darunter Wolfi Schlick von der Express Brass Band, Marja Burchard von Embryo und Severin Rauch von Monobo Son. Eine kleine Jisr-Besetzung mit Holzbläser Alexander von Hagke, Akkordeonist Vlad Cojocaru, Gitarrist Luis Borda und Peter Cudek am Bass tritt am Donnerstag an. Die beiden letzten Tage schließlich werden richtig spannend für die Jazz-Community, trifft Mohcine doch auf gleich sieben Monaco Jazz-Allstars von Johannes Enders und Christian Elsässer bis zu Tim Collins und Biboul Darouiche.

Die letzte „Summer Week“ hat nur noch zwei Tage. Gitarrist Philipp Schiepek stellt am 10. September sein vom Album „Versuch zu Träumen“ bekanntes Trio mit Henning Sieverts und Bastian Jütte vor, das dann am 11. September um den gerade als kommende Größe gehandelten britischen Gitarristen Tom Ollendorff zum Guitar Quartet erweitert wird.

Der in New York lebende Gitarrist Rotem Sivan stellt sein neues Album „Dream Louder“ vor. Dani Barbieri

Schiepek ist bereits wieder eingebettet ins hochgetaktete reguläre Star-folgt-auf-Star-Programm der Unterfahrt. Schon am 9. September präsentiert der israelische, in New York lebende Gitarrist Rotem Sivan sein neues Album „Dream Louder“. Danach kommt die Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem gleich in mehrere Unterfahrt-Reihen („Vocal Jazz“, „Highlight“, „Woman in Jazz“) eingeordneten Octet (12. September). Jazzrausch-Bigband-Trompeterin Angela Avetysian präsentiert Neues von ihrem einst in Freiburg gegründeten Quartet mit Misha Antonov, Maximilian Hirning und Simon Popp (15. September). Und Münchens Tastenzauberer Matthias Bublath zeigt, wen er in der Hauptstadt als Berlin Allstar Band rekrutiert hat: Neben Sängerin Lisa Bassenge den britischen Saxofonisten Mark Wyand, den norwegischen Gitarristen Bjørn Solli und den texanischen Schlagzeuger Earl Harvin (16. September).

Im Nightclub des Bayerischen Hofs tritt die Sänerin Charlotte Colace auf. Shannon Kone

Ein Highlight in der Jazzbar Vogler ist das Gastspiel des französischen Trompeters Fabian Mary und seines Quartetts (16. und 17. September). Und auch im Nightclub des Bayerischen Hofs geht es wieder los: Mit der in Frankreich geborenen, in Kuba aufgewachsenen und seit 2018 in Berlin lebenden Sängerin Charlotte Colace, einer der spannendsten neuen Stimmen der europäischen Soul-Szene (8. September). Und mit dem Bluesrock-Gitarrenstar Josh Smith (9. September).

Zum Schluss noch ein Blick auf die immer ein wenig durchs Rost fallende freie Improvisationsszene. Seit 2004 bietet ihr der Verein Offene Ohren im Einstein die wichtigste Konzert-Plattform. In die neue Saison geht es mit dem Berliner Trio Colophony (5. September) und – als Deutschland-Debüt – dem japanischen Trio Kasokeki Toki (8. September).

Der andere Aktivposten für „Klänge abseits des konventionellen Klangduktus“, wie er es selbst einmal formuliert hat, ist der Kraillinger Holzbläser Udo Schindler. Als international beachteter, bei uns allzuoft unter dem Radar laufender Prophet im eigenen Lande schiebt er seit 30 Jahren unermüdlich die verschiedensten Projekte an, hat über 60 Alben auf eigenem (Arch-Music) wie internationalen Labels veröffentlicht und die verwegensten Spielstätten in und um München aufgetan. Die nächsten seiner vielen Konzerte spielt er am 4. September im Trio Ukiyo mit Maya Yamao und Masako Ohta im Krailinger StudioUS und am 18. September in der Reihe „Triptych Invitations“ im ars musica, wo er ein neues Album mit dem Bassisten Paul Rogers und dem Instrumente-Erfinder Ardhi Engl vorstellt.