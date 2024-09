Nach Sommerpause und einem gemächlichen September mit kleinem Wiesn-Loch nimmt der Jazz im Oktober voll Fahrt auf. Das zeigen schon die Gastspiele von zwei der wenigen verbliebenen Jazz-Stars. Mit dem mit Grammys in zwölf Kategorien dekorierten Pat Metheny kommt der wohl einflussreichste Gitarrist der Szene am 17. Oktober in die Isarphilharmonie. Nach langer Zeit tritt er erstmals wieder solo auf, dabei wird – neben einer Art Werkschau auf 18 Gitarren – das neue Album „Moon Box“ und die von Linda Manzer eigens für ihn gebaute Baritongitarre im Mittelpunkt stehen.

Detailansicht öffnen Repräsentantin des jungen Jazz: Cécile McLorin Salvant, die aktuell zum dritten Mal mit dem Grammy für das beste Vokal-Jazzalbum - "Melusine" - ausgezeichnet wurde. (Foto: Karolis Kaminskas)

Mit der für ihr aktuelles – und erstes frankophones – Album „Melusine“ zum dritten Mal mit dem Grammy für das beste Vokal-Jazzalbum ausgezeichneten Sängerin Cécile McLorin Salvant steht dann am 22. Oktober die aktuell höchst gehandelte Repräsentantin des jungen Jazz auf der Bühne des Prinzregententheaters. Interessanterweise eine, die sich am klassischen Jazzgesang einer Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn oder Billie Holliday orientiert.

Nicht ganz so gehypt, aber ebenso gut ist José James. Der Genre-überschreitende amerikanische Sänger stellt schon am 2. Oktober in der Muffathalle sein Projekt „1978“ vor, in dem er die gesellschaftskritischen Feel-Good-Vibes von Marvin Gaye, Prince und Stevie Wonder neu inszeniert und mit brasilianischen und afrokaribischen Elementen kombiniert. Will man das weltmusikalisch weiterspinnen, bietet sich ein Besuch beim kapverdischen Multiinstrumentalisten Miroca Paris mit seinem Afro-Latin-Groove am 17. Oktober nebenan im Ampere an.

Und dann ist da die Heerschar herausragender Jazz-Musikerinnen und Musiker, die es wegen des immer mehr polarisierenden Musikmarktes nicht mehr zu Starruhm schaffen. Ihr Revier ist vorzugsweise die Unterfahrt. Mit dem New Yorker Schlagzeuger Tomas Fujiwara geht es schon am 1. Oktober los. Wer es zu seinem 7 Poets Trio nicht mehr hinschafft, kann ihn am 19. November nochmal sehen, im Thumbscrew Trio mit Mary Halvorson und Mike Formanek.

Eine kleine Sensation ist der Solo-Auftritt des 92-jährigen Don Preston am 5. Oktober. Als Keyboarder von Frank Zappas Mothers of Invention und Synthesizer-Pionier hat er sieben Dekaden lang wegweisend die verschiedensten Stile verschmolzen und ist nun wohl auf seiner letzten Tour. Nicht minder illustre internationale Gäste sind dann der israelische Saxofonist Oded Tzur (8.), die hochkomischen Schweizer Hildegard lernt fliegen rund um Andreas Schaerer (10.), der österreichische Komponist Christian Muthspiel und sein Orjazztra Vienna (18.) oder die nach 20 Jahren nun auf Abschiedstournee befindliche finnische Kulttruppe Oddarrang (23.). Ebenso wie der norwegische Sound-Magier Jan Bang (25.), der sich seit Kurzem Chief Adjuah nennende US-Star-Trompeter Christian Scott (27.), der phänomenale spanische Pianist Moisés P. Sánchez (29.) und die gerade groß wiederentdeckte Pianistin Kris Davis (30.).

Aus der deutschen Szene halten unter anderem Pianist Chris Gall mit einem Klassik-Programm (9.), Gitarrist Geoff Goodman mit seinem neuen Quartett A Good Choice (12.), die Sängerin Marie Séférian mit ihrer Hommage an die Jazz-Mäzenin und -Muse Pannonica de Koenigswarter (17.) oder der aufstrebende Posaunist Moritz Renner (19.) dagegen.