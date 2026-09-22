Auch im Jazz ist der Oktober ein klassischer Tour-Monat, und so kommen jetzt wieder viele internationale Gäste in die Stadt – selbst in die Jazzbar Vogler, üblicherweise ein Refugium der Locals. Der Monat startet im Zeichen der Trikolore, mit den Pariser Quartetten des Gitarristen Yves Brouqui (1. und 2. Oktober) und der Manouche-Geigerin Aurore Voilqué (3. Oktober). Weiter geht es mit dem kanadischen Modern-Jazz-Saxofonisten Kirk MacDonald (7. Oktober) und dem amerikanischen Trompeter Alex Norris , der schon mit Brad Mehldau oder Chris Potter spielte (13. Oktober). Ein üppiges Œuvre hat auch die amerikanische Sängerin und Pianistin Dena DeRose vorzuweisen, die seit 2006 als Professorin in Graz lebt (14. und 15. Oktober). Zu den besten israelischen Jazzpianisten gehört der bei uns noch zu entdeckende Ari Erev (20. Oktober).

Noch klingendere Namen finden sich wie gewohnt in Münchens erster Jazz-Adresse, der Unterfahrt. Als da wären: der unvergleichlich virtuose und melodiöse französische Bassist Renaud Garcia-Fons (10. Oktober). Die israelische Singer/Songwriterin und Blues-gefärbte Jazz-Gitarristin Dida Pelled, deren raffinierte Songs von einem New Yorker All-Star-Trio mit Aaron Goldberg am Klavier, Paul Sikivie am Bass und Mark Whitfield Jr. am Schlagzeug begleitet werden (16. Oktober). Eher ungewöhnlich für die Unterfahrt ist das Gastspiel von Karen Lugo. Die führende Vertreterin des modernen Flamenco-Tanzes füllt mit ihrem Begleittrio Barencia das Motto „Spanish Nights“ mit Leben (20. Oktober).

Mit dem polnischen Saxofonisten Maciej Obara und dem norwegischen Trompeter Mathias Eick treffen zwei herausragende Vertreter des lyrischen europäischen Jazz und ehemalige BMW-Welt-Jazz-Award-Gewinner aufeinander (22. Oktober). 60 Jahre hat die britische Fusion-Kultband Soft Machine auf dem Buckel. Gründungsmitglied John Etheridge bringt die neueste Generation an den Start (24. Oktober). Zu den wuchtigsten aktuellen Soul-Jazz-Vertretern gehört die Kennedy Administration (25. Oktober), und auf dem Weg zum Topstar ist mit gerade mal 29 Jahren auch schon der US-Altsaxofonist Immanuel Wilkins (29. Oktober).

Im Bayerischen Hof ist mit Fred Wesley wieder einmal der Erbe des Godfathers of Soul zu Besuch (7. Oktober). Nach dem Veteranen kann man mit der Schweizer Pianistin Manon Mullener eine junge Jazzerin entdecken, die sich der kubanischen Musik verschrieben hat (13. Oktober). Und mit dem Pianisten Amaro Freitas, einer Ikone des brasilianischen Jazz (20. Oktober).

Auch das Bergson mischt in diesem Monat kräftig beim internationalen Stelldichein mit. Da wären der grandiose norwegische Tubist Daniel Herskedal (4. Oktober); das österreichische Traum-Duo des Pianisten David Helbock und der Bassistin Julia Hofer (7. Oktober); ebenfalls aus Österreich das „Alpin-Swing“-Quartett des herausragenden Gypsy-Gitarristen Diknu Schneeberger mit dem Akkordeonisten Christian Bakanic (11. Oktober); und schließlich Schlagzeug-Star Terri Lyne Carrington mit der Band Social Science samt Top-Talenten der Münchner Musikhochschule, wo sie ja derzeit eine Spitzenprofessur hat (27. Oktober).

Auch in den großen Sälen und Hallen sind Top-Stars zu erleben. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Cécile McLorin Salvant, derzeit wohl die umwerfendste Erneuerin des klassischen amerikanischen Jazz-Gesangs, kommt in den Herkulessaal (14. Oktober). Die Easy-Listening-Helden Pink Martini erobern ebenso die Isarphilharmonie (10. Oktober) wie „Nordic Sounds“-Saxofon-Legende Jan Garbarek (26. Oktober) mit seiner Group und dem Percussion-Großmeister Trilok Gurtu. Und in der Muffathalle gibt sich die Blues-, Gospel- und Jazz-Diva Lizz Wright die Ehre (26. Oktober).

Fast gehen bei all dem die heimischen Jazzer unter. Dabei können sie schon lange mit den internationalen Cracks mithalten. Das beweisen etwa die 4 Pianisten in der Isarphilharmonie: Die Hamburger Axel Zwingenberger, Martin Tingvall, Joja Wendt und Sebastian Knauer liefern jeweils einzigartiges Entertainment (6. Oktober). Genau wie der Münchner Kollege Chris Gall mit „Impressionists Improvised“ im Bergson (23. Oktober). Und was für mitreißende junge Jazzer in den Startlöchern stehen, kann man unter anderem in den Preisträger-Konzerten des BMW Young Artist Jazz Awards in der Unterfahrt erleben, mit dem Saxofonisten Edi May (1. Oktober), der Bassistin Ida Koch (6. Oktober) und der Sängerin Fernanda von Sachsen (8. Oktober).