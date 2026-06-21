Trotz Fußball-WM: Es ist eine Menge los im Münchner Jazzbetrieb. Zuvorderst natürlich in der Unterfahrt, dem Münchner Jazz -Platzhirschen. Im Juni kann man hier heimische Größen entdecken, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Etwa den jungen Schlagzeuger Jakob Marsmann , der hier sein mit anderen Jungtalenten besetztes Quintett präsentiert, die Marsmen (24. Juni). Oder die Saxofonistin Valentina Oefele , die viele kennen, ohne das zu wissen: Spielte und spielt sie doch in so erfolgreichen Bands wie der Jazzrausch Bigband, dem Saturday Night Orchestra, SiEA oder den österreichischen Popstars Wanda. Oefele hat sich auf das Bariton-Saxofon spezialisiert, und so heißt ihr eigenes Septett, das sie nun vorstellt, Baritonia (27. Juni).

Zum Monatswechsel mischt sich dann nationale mit internationaler Klasse. Der Oberpfälzer Gitarrist Paulo Morello gehörte – wie Oefele auch als Funktionär – fest zur bayerischen Szene, bevor er Professor in Berlin wurde. Allerdings war er schon immer ein Weltreisender mit Schlagseite Brasilien und kommt jetzt in einem Quartett mit der kanadischen Kollegin Jocelyn Gould (1. Juli).

Club-Highlight im Juli: Vibrafonistin Patricia Brennan. Oliver Hochkeppel

Für die weiteren Club-Highlights im Juli sorgen vorwiegend amerikanische Stars. Das geht mit der Vibrafonistin Patricia Brennan los, die sich in den Bands von Mary Halvorson bis Sylvie Courvoisier in die internationale Spitze spielte und nun mit ihrem auch hier präsentierten eigenen Septett die europäischen Festivals rockt (7. Juli). Zum alten Jazz-Adel hingegen gehört The Bad Plus, wobei diese Klassifizierung dem revolutionären Sturm- und Drang-Gestus – mit dem man gerne Pop- oder Filmmusik-Hits zerlegte – dieser Kult-Band nicht gerecht wird. Nach über 25 Jahren gehen die alten Wilden auf Abschiedstournee (10. Juli).

Mittlerweile zu den etablierten Saxofon-Größen gehört Unterfahrt-Stammgast James Brandon Lewis (12. Juli), was im raren Cello-Segment gleichermaßen für Tomeka Reid gilt (15. Juli). Beide bringen ihre Quartette mit, ebenso wie der hier noch zu entdeckende Kornettist, Sänger und Multiinstrumentalist Ben Lamar Gay aus Chicago. Der Meister des Unberechenbaren nennt es freilich Ensemble und wird das Konzert eher in eine Art Happening verwandeln (16. Juli).

Und dann ist da noch Gretchen Parlato. Die Grammy-nominierte Kalifornierin hat in ihrer 25-jährigen Karriere mit diversen Top-Stars von Wayne Shorter bis Esperanza Spalding gearbeitet und ein eindrucksvolles Oeuvre vorgelegt. Trotzdem ist sie bei uns fast noch ein Geheimtipp. Immerhin kann man sie deshalb mit ihrem (sic!) Quartett, in dem ihr Mann Mark Giuliana am Schlagzeug sitzt, hautnah in der Unterfahrt erleben, statt von weitem in der Isarphilharmonie, wo sie ihrem Rang nach spielen müsste (21. Juli).

Hautnah, da sind wir bei Münchens zweiter Einrichtung mit kontinuierlichem Programm, der Jazzbar Vogler. Zwei spannende – was sonst – Quartette stehen hier noch auf dem Programm, bevor es in die Juli-Sommerpause geht. Einmal das der brasilianischen Sängerin Thamires Tannous mit dem in Sao Paulo lebenden österreichischen Gitarristen Michi Ruzitschka (24. Juni), und dann das der New Yorker Sängerin Naama Gheber, die hier ihr München-Debüt gibt (26. Juni).

16-facher Grammy-Preisträger: Paquito D’Rivera ist einer der letzten großen Alten des Latin Jazz. Geandy Pabon

Zwei Jazzkonzerte gibt es auch im Künstlerhaus: Mit dem Klarinettisten und 16-fachen Grammy-Preisträger Paquito D’Rivera ist einer der letzten großen Alten des Latin Jazz zu sehen, an der Seite des Cellisten und zweifachen Grammy-Gewinners Jaques Morelenbaum und dem New Yorker Trio des Pianisten Vana Gierig (24. Juni). Kaum weniger mitreißend wird das heimische Duo des Saxofonisten Johannes Ludwig und des Ausnahmegitarristen Philipp Schiepek werden (26. Juni).

Die Avantgarde-Ikone Laurie Anderson kommt nach München. imago stock&people/imago/Leemage

Ihren Antritt als Gastprofessorin des Jazzinstituts begeht Schlagzeug-Star Terri Lyne Carrington mit Aplomb: Erst im Bergson beim BR-Clubkonzert, wenn sie Katharina Pfeifers Quartett präsentiert und begleitet (8. Juli), dann bei einer Jazznacht mit dem Munich University Jazz Orchestra in der Isarphilharmonie (9. Juli). Dort kann man – vielleicht das Highlight der kommenden Wochen – auch ein Wiedersehen mit Laurie Anderson feiern. Die Genre-sprengende Avantgarde-Ikone gibt sich mit dem New Yorker Sexmob-Ensemble die Ehre (13. Juli).

Und sonst? Beim „Jazz +“ in der Seidlvilla ist der Pianist Felix Hauptman mit seinem jungen All-Star-Trio zu Gast (14. Juli). Im Bürgersaal Fürstenried spielt der aufstrebende Saxofonist Nico Theo mit seinem Quartett (26. Juni). Wer Jazz lieber Open Air genießt, der wird im Pasinger Ebenböckhaus fündig, bei Die Kollegen (30. Juni), Mulo Francel & Die Drahtzieher (1. Juli) und dem Lisa Wahlandt Trio (4. Juli). Und schließlich im Brunnenhof der Residenz, mit Andrej Hermlins Swing Dance Orchestra („Moonlight Serenade“, 26. Juni) und dem Stefan Holstein Trio ( „Bach & Ellington – Jazz meets Classic“, 10. Juli).