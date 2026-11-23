Natürlich gibt es in der Adventszeit „Swinging Christmas“, zum Beispiel bei den Weihnachtskonzerten der Jazzrausch Bigband (11. und 12. sowie 18. bis 20. Dezember im Bergson), bei Chris Hopkins im Silbersaal des Deutschen Theaters (14. Dezember), bei Tom Gaebel im Prinzregententheater (17. Dezember) und, mit dem größten Aplomb, wenn Gregory Porter mit Orchester in der Isarphilharmonie „The Spirit of Christmas“ erforscht (15. Dezember). Doch die beherrschenden Themen im Münchner Vorweihnachtsjazz sind andere.

Zunächst werden Ende November ein letztes Mal die Jubiläen des Jahres abgefeiert. Zum 100. Geburtstag von John Coltrane beschäftigen sich Ulrich Habersetzer und Johannes Enders beim nächsten Jazzsalon im Silbersaal mit Leben und Werk des stilprägenden Saxofonisten (28. November). Und seinen 70. Geburtstag feiert Star-Posaunist Nils Landgren in der Isarphilharmonie mit den Münchner Symphonikern nach (27. November).

Johannes Enders und sein Quartett spielen zum 100. Geburtstag von John Coltrane. Foto: Oliver Hochkeppel

Anfang Dezember ballen sich dann in der Unterfahrt die CD-Präsentationen – damit die Werke noch auf dem Gabentisch landen. Los geht es mit der Pianistin Amina Figarova. Die aus Aserbaidschan stammende New Yorkerin bringt ihr Album „Flying High Above“ mit starken kubanischen Einflüssen im Sextett zu Gehör (3. Dezember). Tags darauf präsentiert die dänische Sängerin Mia Knop Jacobsen – die freilich in Potsdam aufgewachsen ist und fest zur Berliner Szene gehört – im Trio ihr viertes Album „Closer“. Und wieder nur einen Tag später stellen Fiona Grond und Luca Zambito, beide hochdekorierte Aktivposten der heimischen Szene, ihr erstes gemeinsames Projekt „Time Waves“ vor (5. Dezember).

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Beides, die Jubiläen wie die CD-Präsentationen, lappen schon in die Abteilung, die diese Jahreszeit absolut dominiert: Vocal Jazz. Vor allem in der Unterfahrt geben sich Sängerinnen und Sänger die Klinke in die Hand. Das beginnt bereits am 27. November mit der italienischen Sängerin Carolina Bubbico, die schon mit großen Orchestern gearbeitet hat, ihr aktuelles Album „Vocalia“ aber im intimen Trio spielt. Und nach dem Beatles-Programm von Caro Kelley And The Sun Kings (1. Dezember) geht es in der Woche darauf Schlag auf Schlag: mit Stephanie Boltz und ihren „Midwinter Tales“ (9. Dezember), Jane Monheit und ihrer Cole-Porter-Hommage (10. Dezember) und der Brasilianerin Carolina Serdeira, die mit „Doce“ den süßen Zauber des Latin Jazz beisteuert (11. Dezember).

Danach dürfen auch mal die Männer ran. Erst der soulige Rhythm'n'Blues-Lokalmatador San2 (12. Dezember), dann der einzigartige Theo Bleckmann, der sich mit der Saxofonistin Tineke Postma – gerade noch mit Esperanza Spalding unterwegs – zusammengetan hat (15. Dezember). Selbst in den Konzertreihen des Einstein nebenan wird gesungen. Im Newcomer-Spot „Unheard“ mit dem polnischen Duo der Sängerin Zuza Jasinska und der Keyboarderin Emilia Gołos (5. Dezember). Beim „Swing Manouche“ führt Sängerin Maria Pascual das Hugo Guezbar Quartet an, und auch bei „Einsteins Piano“ wird Clara Haberkamp nicht nur die Tasten bespielen (14. Dezember).

Céline Rudolph bringt ihr Brasil-Jazz-Programm „Amaré“ in den Silbersaal des Deutschen Theaters. Foto: Oliver Hochkeppel

Auch anderswo wird gesungen. In der Isarphilharmonie macht Schauspiel-Star Ulrich Tukur mit seinen Rhythm Boys wieder einmal dem Old-School-Salonjazz eines Max Raabe heftig Konkurrenz (8. Dezember). Die Lounge-Jazzer von Jazzanova tun sich im Ampere mit dem Soul-Sänger Wayne Snow zusammen (6. Dezember). Und Céline Rudolph bringt ihr Brasil-Jazz-Programm „Amaré“ in den Silbersaal des Deutschen Theaters (16. Dezember).

Wer es partout instrumental haben will: In der Unterfahrt gibt es noch Karten für zwei neue Duette. Erst kommen Ex-Bad-Plus-Pianist Ethan Iversen und Ex-M-Base-Saxofonist Greg Osby (8. Dezember), dann die Pianistin Tanja Giannouli mit dem Trompeter Nils Petter Molvaer (17. Dezember). Im Bergson ist das Tingvall Trio zu Gast (4. Dezember), ebenso Saxofon-Altmeister Randy Brecker mit dem Konstantin Kölmel Project, in dem sich mit Nils Wülker, Jakob Manz und Nils Kugelmann die Rising Stars der deutschen Szene versammelt haben (5. Dezember).