Schon wegen des immer mehr angeschwollenen Weihnachtsgeklingels ist die stade Zeit so stad ja nicht mehr. Der Jazz ist seit Langem Teil davon. Allen voran die Jazzrausch Bigband , die mit ihrem neuen Weihnachtsprogramm „Am Weihnachtsabend“ (11., 18. und 21. Dezember), aber auch mit Techno-Jazz (12., 13., 27. und 28. Dezember), gemeinsam mit den Münchner Symphonikern (20. und 21. Dezember) und im Silvesterkonzert mit einem Frank Sinatra & Count Basie Programm das Bergson bespielt.

Gern und oft um diese Zeit zu Gast in München sind auch die Harlem Gospel Singers (Isarphilharmonie, 13. Dezember), in dieselbe Kerbe schlagen danach Gospels At Heaven im Werk 7 Theater (14. Dezember, das Konzert am 20. in St. Matthäus ist bereits ausverkauft) und The Gospel People im Fat Cat (Carl-Orff-Saal, 25. Dezember). Im Deutschen Theater heißt es zunächst Merry Jazzmas mit The Wine And Roses Jazz Society und der Sängerin Titilayo Adedokoun (14. Dezember), später gibt es dann Chris Hopkins’ Swinging Christmas (21. Dezember). Finnische Weihnachten zelebriert die Sängerin Tuija Komi im Hofspielhaus (17. Dezember), und auch Quadro Nuevo präsentieren im Prinzregententheater ihr Weihnachtsprogramm (16. Dezember).

Aber auch abseits von Adventskonzerten und Weihnachtsprogrammen wird der Jazzfreund im restlichen alten Jahr wieder gut versorgt und bedient. In der Unterfahrt etwa kommen noch zwei internationale Kracher, bevor wie immer um diese Jahreszeit die Local Heroes übernehmen: Zunächst präsentiert sich der neue britische Saxofon-Star Emma Rawicz – die erst mit 16 zum Jazz kam, und nun mit 23 das Blaue vom Jazzhimmel herunterspielt – im Duo mit Gwilym Simcock, der zu den etablierten Piano-Größen Europas gehört (10. Dezember). Tags darauf ist dann mal wieder John Medeski zu bewundern, nicht wie bei Medeski, Martin & Wood, bei der Dirty Dozen Brass Band oder den Blind Boys of Alabama an diversen Keyboards, sondern ganz intim am Flügel.

Eigentlich ist auch Mereike Wiening ein internationaler Act. Denn die Schlagzeugerin aus Franken startete ihre Karriere in New York und präsentiert auch in der Unterfahrt ihr mit amerikanischen Cracks besetztes Quintett (13. Dezember). Ein neues Gesicht ist die Bassistin Natasha Zaychenko (16. Dezember), die man bislang zum Beispiel als Begleiterin im Kabarett (bei Die Nowak) erleben konnte – und im Trio der Pianistin Svetlana Marinchenko, die tags darauf mit ihrer zum Quartett erweiterten Band SVM3 feat. Beatdenker ihr sehr gelungenes neues Album „Vtorchermet“ vorstellt (17. Dezember).

Münchner Fixsterne kommen dann mit Bebop-Piano-Großmeister Claus Raible und seinem Quintett (18. Dezember), der Sängerin Lisa Wahlandt (20. Dezember, ausverkauft), dem Bassisten Martin Zenker und seinem Mingus Ensemble (22. Dezember), dem starken Entertainment-Barden San2 und seiner Soul Patrol (23. Dezember), dem Blues-Gitarren-Guru Al Jones (26. Dezember, mit Album-Release), der immer wieder heimkehrenden Wahl-Essener Sängerin Johanna Schneider (27. Dezember) und dem traditionellen Revival von Max.bab zum Jahresausklang (29. und 30. Dezember). Dazwischen schäumt noch der Foam des österreichischen, in Berlin lebenden Schlagzeugers Matthias Ruppnig auf. Und ganz unweihnachtlich heftig und crazy wird es sicher, wenn die amerikanisch-schweizerische Performerin Erika Stucky sich mit ihrem dafür gegründeten Trio Stucky Fingers mit dem legendären Stones-Album „Sticky Fingers“ beschäftigt (28. Dezember).

Im Schwere Reiter lässt Saxofonistin Silke Eberhard ihre wildes Berliner Tentett Potsa Lotsa XL bei „Amoeba’s Dance“ von der Leine (10. Dezember). Im Künstlerhaus feiert der deutschstämmige Pianist Vana Gierig mit seinem (italienischen) Trio „Christmas in New York“, wo er lebt (11. Dezember). Und beim Jazz+ in der Seidlvilla ist mit Tsombanis4 ein von der aufstrebenden Saxofonistin Anne Tsombanis versammeltes Wiener All-Star-Quartett zu bewundern (12. Dezember).

Für Jazz-Piano-Fans sind aber auch Ausflüge vor die Stadttore fast Pflicht. In Oberhaching kommen Bernd Lhotzky & Louis Mazetier zu einem Stride-Piano Summit zusammen (Forstnersaal, 11. Dezember). Und bei den Ottobrunner Konzerten gibt es beim 10. Klavierfestival am 12. und 13. Dezember im Wolf-Ferrari-Haus einen echten Klavier-Marathon: Am ersten Tag spielen vier internationale Tastenstars ein „Tribute to Martial Solal“. Aydin Esen, Antonio Faraò, Manuel Rocheman und auch Gastgeber Cornelius Claudio Kreusch hatten alle enge Verbindungen zur im vergangenen Jahr mit 93 gestorbenen Ikone des französischen Piano-Jazz, der in Ottobrunn 2018 einen seiner letzten Auftritte hatte und dabei sein letztes, preisgekröntes Album einspielte. Tags darauf treten dann mit Anna Valiulina, Leo Betzl, Chris Gall und Luca Zambito vier der besten Münchner Pianistinnen und Pianisten auf den Plan.